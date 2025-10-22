Wiadomości z Sosnowca

17 medali, w tym 4 złote dla karateków z Sosnowca

  • Dodano: 2025-10-22 11:45

17 medali, w tym 4 złote, zdobyli karatecy z Sosnowca podczas Mistrzostw Polski Open Masters i Młodzieżowców PZK oraz Pucharu Polski Karate Kyokushin w Świnoujściu.

Sosnowiec ma powód do dumy

Sosnowiecki Klub Karate stanął na podium także w klasyfikacji drużynowej – SKK zdobył dwa brązowe medale, a indywidualnie 16-tu startujących zawodników wróciło do Sosnowca z 17 medalami w kata i kumite. Podczas Mistrzostw Polski Open Masters i Młodzieżowców PZK złoto w kata i brąz w kumite zdobyła Florentyna Dadzibug, Julia Jaruga zajęła drugie miejsce w kumite, a Paweł Ramos – drugie miejsce w kata. Brąz w kumite trafił do Mariusza Zielińskiego. SKK drużynowo wrócił z brązowym medalem.

Natomiast w Pucharze Polski Karate Kyokushin złoty medal w kata zdobyli Wincenty Szczesio i Aleksander Pucia, a w kumite ze złotem wrócił do Sosnowca Filip Witkowski. Srebro w kata wywalczyła także Florentyna Dadzibug, a w kumite – Filip Będkowski. Brązowe medale w kumite zdobyli Wincenty Szczesio, Pola Ramos, Hania Jopek, Liliana Szczesio, Gabriela Zielińska, Julia Jaruga i Mariusz Zieliński. W Pucharze Polski SKK zakończył rywalizację na trzecim miejscu. Gratulujemy!

