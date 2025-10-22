Nowa przestrzeń społeczna przy Zamku Sieleckim. Duża inwestycja w Sosnowcu!

W Sosnowcu trwa realizacja projektu adaptacji terenu przy Zamku Sieleckim. Powstaje nowa przestrzeń społeczna z wydarzeniami, warsztatami i infrastrukturą przyjazną mieszkańcom.

Zamek Sielecki w Sosnowcu zyska nową, wielofunkcyjną przestrzeń

Miasto Sosnowiec realizuje ważną inwestycję, która zmieni otoczenie Zamku Sieleckiego i pozwoli stworzyć nową przestrzeń dla mieszkańców. Projekt o wartości ponad 1,8 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł to dofinansowanie z UE, potrwa do grudnia 2025 roku.

Adaptacja terenu wokół Zamku Sieleckiego

Nowa przestrzeń ma pełnić funkcję społeczną, edukacyjną i kulturalną. W ramach inwestycji teren wokół zamku zostanie przebudowany, pojawi się infrastruktura niezbędna do organizacji wydarzeń plenerowych, jak koncerty, warsztaty czy wystawy.

Powstanie też otwarta sala plenerowa, która stanie się miejscem integracji mieszkańców, a także przestrzenią dla działań artystycznych i terapeutycznych, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób z ograniczonym dostępem do kultury.

Sosnowiec inwestuje w dostępność i rozwój kulturalny

Projekt zakłada również dostosowanie strony internetowej Zamku do standardów WCAG 2.1, co ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Cała inicjatywa ma na celu wzmocnienie roli kultury w życiu lokalnej społeczności i stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni w sercu Sosnowca.

Realizacja tej inwestycji to przykład, jak Sosnowiec łączy rozwój infrastruktury z troską o integrację społeczną i dostępność kultury.