Sosnowiec ma swoich ludzi w Polskim Hokeju! Sprawdź, kto wszedł do nowych władz PZHL

  Dodano: 2025-09-23 12:15

Sosnowiec z silną reprezentacją w Polskim Związku Hokeja na Lodzie! Karol Pawlik i Adrian Pietrzyk znaleźli się wśród nowych władz PZHL. To duże wyróżnienie dla miasta i klubu.

Nowe władze PZHL z silnym akcentem z Sosnowca

Polski Związek Hokeja na Lodzie ma nowego prezesa – został nim Krzysztof Woźniak, wcześniej związany z Tyskim Sportem. Ale to nie jedyna zmiana. W nowych władzach PZHL znalazły się również osoby silnie związane z Sosnowcem i klubem Zagłębie Sosnowiec.

W skład nowego zarządu PZHL wszedł Karol Pawlik, dyrektor sportowy ECB Zagłębie Sosnowiec, który od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju hokeja w regionie. Obecność tak doświadczonej osoby w zarządzie to nie tylko sukces osobisty, ale także duże wyróżnienie dla całego środowiska hokejowego w Sosnowcu.

To nie koniec sosnowieckich akcentów

W komisji rewizyjnej PZHL zasiada Adrian Pietrzyk, prezes Zagłębia. Jego obecność w tej strukturze to potwierdzenie zaufania, jakim darzony jest przez środowisko sportowe w kraju.

W skład zarządu PZHL weszli również: Mariusz Czerkawski, Marcin Jurzysta, Agata Michalska, Danuta Piorun i Marta Zawadzka. Komisję rewizyjną uzupełniają: Paweł Kram, Anna Wytrykowska i Anna Rehlich.

Co sądzicie o nowych władzach PZHL? Zapraszamy do komentowania i zachęcamy do przeczytania innych sportowych newsów na sosnowiecki.pl.

