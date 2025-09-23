Jesień na drogach - jak zadbać o bezpieczeństwo w zmiennych warunkach?

Jesienią warunki drogowe potrafią się zmienić z minuty na minutę. Coraz krótsze dni, poranne mgły, opady deszczu i śliska nawierzchnia stawiają wiele wyzwań przed kierowcami. To jednak wcale nie musi być okres z większą liczbą zdarzeń drogowych, jeśli tylko wspólne zadbamy o bezpieczeństwo na drogach.

Jesień to wyzwanie dla kierowców

Za oknem coraz więcej znaków przypomina o zbliżającej się jesieni. Wraz z jej nadejściem może nastąpić pogorszenie się aury. Opady deszczu, mgła oraz zapadający coraz wcześniej zmrok sprawiają, że warunki na drodze stają się dużo bardziej wymagające dla kierowców.

Dostosuj prędkość do warunków drogowych

Prędkość, z jaką się poruszamy, powinna być dostosowana do aktualnie panujących warunków. Należy pamiętać, że w niekorzystnych warunkach pogodowych wartość ta niejednokrotnie jest znacznie niższa niż maksymalna prędkość dopuszczalna wyrażona na znakach.

Utrzymuj bezpieczny odstęp

Mokra bądź pokryta wilgotnymi liśćmi jezdnia sprawia, że wydłuża się droga hamowania pojazdów. Dlatego tak ważne jest, aby zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego nas pojazdu.

- Przypominamy, że na autostradach i drogach ekspresowych minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego jest określony przepisami. Odstęp ten - wyrażony w metrach - nie powinien być mniejszy niż połowa liczby - wyrażonej w kilometrach na godzinę - określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący - przekazują policjanci.

Stan techniczny pojazdu ma znaczenie

W niekorzystnych warunkach kluczową rolę odgrywa stan techniczny naszych pojazdów. Szczególną uwagę należy poświęcić na stan opon. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku, to warto korzystać z ogumienia przeznaczonego na daną porę roku. Zimowe opony, wykonane z odpowiednich mieszanek gum, oraz posiadające odpowiednio wyprofilowaną rzeźbę bieżnika, zachowują swoje właściwości nawet w niskich temperaturach, oraz ułatwiają odprowadzanie błota i śniegu. Ważna jest również nasza widoczność dla innych użytkowników ruchu, dlatego przed rozpoczęciem podróży warto dokonać kontroli oświetlenia pojazdu.

Wypocznij przed jazdą

Niezależnie od pory roku, za kierownicę powinniśmy zasiadać trzeźwi i wypoczęci. Alkohol, spożyty nawet w minimalnych wartościach zaburza nasze podstawowe zdolności motoryczne, niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Równie niekorzystnie na nasz refleks i koncentrację wpływa prowadzenia w stanie zmęczenia. Dlatego planując podróż, powinniśmy uwzględnić również czas na odpoczynek.

Zwróć uwagę na pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Należy również zwrócić uwagę na pieszych i wciąż obecnych na drogach rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Pogarszająca się widoczność sprawia, że mogą być oni trudniej dostrzegalni dla kierujących.

- Przypominamy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów - przekazują mundurowi.

Nadchodząca jesień nie musi wiązać się z większą liczbą zdarzeń drogowych. Każdy z uczestników ruchu musi jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i podejmować za kierownicą odpowiedzialne decyzję. To właśnie od naszych decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo na drogach.