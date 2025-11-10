Sosnowiecki policjant i jego pies uratowali zaginionego seniora

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi sosnowieckiego przewodnika oraz jego psa służbowego, poszukiwania zaginionego seniora na terenie powiatu pszczyńskiego zakończyły się szczęśliwie. Funkcjonariusz wykazał się ogromnym doświadczeniem, a jego czworonożny partner po raz kolejny udowodnił, jak bezcenną rolę odgrywają policyjne psy w działaniach ratowniczych.

Zaginął 82-letni mężczyzna

16 października 2025 roku na terenie powiatu pszczyńskiego doszło do zaginięcia 82-letniego mężczyzny, który wyszedł do lasu na grzyby i nie wrócił do domu. Senior nie nawiązał również kontaktu z rodziną, co wzbudziło jej niepokój i uruchomiło szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

Sosnowiecki przewodnik i pies tropiący w akcji

Do działań został skierowany aspirant sztabowy Mariusz Będkowski, przewodnik psa służbowego z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, wraz ze swoim psem tropiącym Latanem. Funkcjonariusz i jego czworonożny partner natychmiast włączyli się w poszukiwania, dokładnie sprawdzając teren leśny.

Dzięki skutecznej pracy przewodnika, profesjonalnemu wyszkoleniu psa oraz determinacji w działaniu, Latan podjął właściwy trop. Około godziny 23.00, po wielu godzinach intensywnych poszukiwań, mężczyzna został odnaleziony w lesie.

Współpraca człowieka i psa ratuje życie

Szybka i zdecydowana reakcja służb, a także znakomite przygotowanie przewodnika i jego psa, sprawiły, że akcja zakończyła się szczęśliwie. Takie działania są najlepszym dowodem na to, jak ogromne znaczenie ma współpraca człowieka i psa służbowego w sytuacjach, gdy każda minuta może zadecydować o ludzkim życiu.

Pamiętaj o bezpieczeństwie w lesie

Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu. Pamiętaj o kilku zasadach: