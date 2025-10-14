Wiadomości z Sosnowca

Wystawa prac graficznych z okazji 80-lecia Technikum nr 6 – zobacz talent młodych!

  • Dodano: 2025-10-14 12:45

Zagłębiowska Mediateka zaprasza do obejrzenia wystawy prac graficznych przygotowanej z okazji jubileuszu 80-lecia Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Sosnowcu.

80-lecie Technikum nr 6 – artystyczny jubileusz w Zagłębiowskiej Mediatece

Ekspozycja dostępna jest w Galerii Zagłębiowskiej Mediateki w dniach od 8 do 30 października 2025 r., w godzinach otwarcia placówki. Wstęp wolny.

Nowoczesna grafika oczami młodzieży

Na wystawie zaprezentowano realizacje uczniów kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej, wykonane w programach Adobe Ilustrator oraz Adobe Photoshop. Prace są efektem ich kreatywności, zaangażowania i zdobytych umiejętności, łączących nowoczesne technologie z artystyczną wrażliwością.

Wystawa stanowi nie tylko podsumowanie dotychczasowej nauki młodych grafików, ale także inspirujący obraz ich pasji, talentu i możliwości twórczych. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak młode pokolenie interpretuje współczesną grafikę komputerową.

