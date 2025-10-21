Grzegorz Turnau wystąpi w Sosnowcu – wielki koncert w MUZIE już 22 listopada / fot. UM Sosnowiec

22 listopada 2025 o godz.18:00 w Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA w Sosnowcu wystąpi Grzegorz Turnau.

Magia muzyki Turnaua w Sosnowcu

To będzie wyjątkowy wieczór z muzyką, która porusza serce i zostaje w pamięci na długo. Grzegorz Turnau – mistrz nastroju, poetyckiego słowa i niepowtarzalnej atmosfery – wystąpi wraz ze znakomitymi muzykami: Leszkiem Szczerbą (saksofon), Robertem Kubiszynem (gitara basowa) oraz Cezarym Konradem (perkusja).

Bracka, Cichosza i nowe utwory

W programie usłyszycie zarówno niezapomniane utwory jak „Bracka”, „Cichosza”, „Znów wędrujemy”, jak i mniej znane perełki oraz premierowe kompozycje z nadchodzącego albumu! Jeśli cenisz muzykę z tekstem, który ma sens – nie może Cię tam zabraknąć.