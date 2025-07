Znamy zwycięzców tegorocznej 9 edycji ”Loteria PIT w Sosnowcu”

Ponad 4 tysiące osób wzięło udział w tegorocznej akcji “Loteria PIT w Sosnowcu”. 106 osób z tego grona rozliczało się w naszym mieście po raz pierwszy! W tym roku nagrodą główną było 10 tysięcy zł.

Loteria trwała od 28 kwietnia do 30 czerwca 2025 r. – To wyraz wdzięczności dla mieszkańców za ich wkład w rozwój miasta dzięki wpłatom podatku dochodowego – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W tym roku na uczestników czekały następujące nagrody:

Nagroda główna – nagroda pieniężna o wartości jednostkowej 10 000, 00 zł;

Nagrody I stopnia – trzy nagrody pieniężne o wartości jednostkowej 5 000, 00 zł

Nagrody II stopnia – dziesięć rowerów trekkingowych marki Romet

Nagrody III stopnia – dziesięć par słuchawek nausznych marki JBL.

Aby wziąć udział w Loterii, należało wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można to było zrobić na dwa sposoby: wysyłając zgłoszenie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej loterii

wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej i wrzucając go do urny w budynku Urzędu Miejskiego przy alei Zwycięstwa 20 (należy pamiętać o zaznaczeniu wszystkich zgód, aby zgłoszenie było ważne)

Ważne, aby przedmiotem zgłoszenia był PIT za 2024 rok złożony w sosnowieckim urzędzie skarbowym wraz ze wskazanym Sosnowcem jako miejscem zamieszkania w zeznaniu podatkowym. Losowanie laureatów odbyło się 7 lipca.

Gratulujemy zwycięzcom!

Więcej: https://loteriapitwsosnowcu.pl/