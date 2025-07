Co robić w regionie 4-10 lipca? Sprawdzamy najciekawsze wydarzenia na Śląsku / fot. Freepik

Letni sezon rozkręca się na dobre – czas na mnóstwo wydarzeń! Od 4 do 10 lipca w regionie nie zabraknie emocji – czekają na Was koncerty plenerowe, spektakle teatralne, klimatyczne kino pod chmurką, kreatywne warsztaty oraz rodzinne pikniki. Sprawdź nasze zestawienie najciekawszych wydarzeń i zaplanuj niezapomniany tydzień z kulturą, muzyką i dobrą zabawą. Nie przegap tego, co najlepsze – lato nie zwalnia tempa!

Chorzów

Spektakl „Koty”

Koty chadzają własnymi drogami, mruczą swoje emocje, grają swoją muzykę... W Teatrze Rozrywki można się z nimi zaprzyjaźnić i posłuchać ich szalonych historii.

Opowiedzą nam o swoich podbojach, namiętnościach, tęsknotach. Pokażą panoramę miasta z najwyższego dachu lub zabiorą w podróż przez najciemniejsze zakamarki ulic. Pokażą swoje liczne talenty oraz cały wachlarz niezwykłych kocich możliwości.

Koty to jeden z najsłynniejszych i najchętniej oglądanych musicali wszech czasów. Został skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera, a libretto napisał Trevor Nunn. Inspiracją do przeniesienia kociego świata do teatru były wiersze T. S. Eliota, które w barwny i poruszający wyobraźnię sposób przedstawiły charaktery, sposób życia i postrzegania świata przez te niezwykłe stworzenia.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Gliwice

Superbet Poland Darts Masters

Światowa Seria Darta powróciła do Polski w 2025 roku. Na Superbet Poland Darts będziecie mogli oglądać zmagania największych gwiazd tego sportu oraz ośmiu reprezentantów Europy Wschodniej. Przygotujcie się na elektryzującą atmosferę, bo największa sportowa impreza przybędzie do Gliwic latem 2025! To niepowtarzalne wydarzenie, podczas którego zobaczycie szalone kostiumy, żywiołowe celebracje i widowiskowe 180-tki.

Godz. 19:00, PreZero Arena Gliwice

Gliwice

Rynek Kultury 2025: Głupi Komputer – koncert

Głupi Komputer powstał dzięki silnej relacji towarzysko-artystycznej trzech poznańskich muzyków, wywodzących się z pozornie odrębnych środowisk: post-rockowego, klasycznego i jazzowego oraz akademickiego i kompozytorskiego.

Fetler, Karpiński i Królikowski współpracują od wielu lat w ansamblach Fanfara Awantura i Polmuz, tym razem jednak w “najlepszym” z możliwych układów, czyli w tercecie stworzyli zespół całkowicie autorski, którego repertuar sklasyfikować dość trudno, ale próbując to zrobić, można napisać, że są to jednocześnie przebojowe piosenki, awangardowa muzyka improwizowana, ciężka elektronika, toksyczny drum’n’bass i popowe ballady, złączone w jeden nieprzerwany, taneczny set koncertowy.

Twórczość Głupiego Komputera nawiązuje do takich zespołów jak Morphine, Too Many Zooz, Colin Stetson, Tortoise, Nerve czy Radiohead.

Godz. 20:00, Ruiny Teatru Victoria

Siemianowice Śląskie

Fitzner Cafe

„Fitzner Cafe” w Willi Fitznera sprawia, że na piątek czeka się jeszcze bardziej! Siemianowicki artysta – Bohdan Wantuła wprowadzi nas swoimi występami w niewiarygodny świat muzycznej wariacji, pomoże się zrelaksować i miło spędzić czas po całym tygodniu.

Godz. 17:00, SCK Willa Fitznera

Gliwice

Ulicznicy 2025

Gliwice przejmują artyści uliczni – to już 18. edycja co roku wyczekiwanego Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”.

Program:

godz. 16.00, Park Chopina. Teatr Barnaby – „Kalamona” (Polska) – spektakl dla dzieci

godz. 17.30, Rynek. ConTakt – „Foley” (Austria) – polska premiera! – widowisko

godz. 19.00, Rynek. Teatr Migro – „Tajniki” (Polska) – spektakl

Godz. 16:00, Rynek, Park Chopina

Gliwice

Koncert w ciemności

Jeśli szukacie niecodziennego doświadczenia muzycznego, chcecie oderwać się od rzeczywistości i przenieść w magiczny świat samych dźwięków – to koncert idealny dla Was

Podczas koncertu sala zostanie całkowicie pogrążona w ciemności, a uczestnicy otrzymają czarne maski na oczy, by skupić się wyłącznie na muzyce. To unikalne doświadczeni sensoryczne, które pozwoli odkryć znane hity pop w nowej odsłonie.

Godz. 18:30, Scena Gliwicka 120

Katowice

Centrum KATO – HERtz

Trwa ósmy sezon plenerowych wydarzeń pod szyldem Centrum KATO. Czekają na was: punkty gastronomiczne, dobrze zaopatrzone bary z piwami kraftowymi, autorskie koktajle oraz wino. A oprócz tego muzyka na żywo, plenerowe wydarzenia artystyczne, seanse filmowe, leżaki i niepowtarzalna atmosfera dobrze znana mieszkańcom Katowic i okolic.

HERtz bije w kobiecym rytmie — różnorodnie, subtelnie i intensywnie! Daj się porwać nowej częstotliwości, którą tym razem wyznaczą: Adnable, Chugajstra, Nadezh No i Nausicaa!

Godz. 18:00, Tarasy „Spodka”

Ruda Śląska

Ogród Śniadaniowy ŚTI - familijna impreza plenerowa

Latem 2015 roku ogród dawnego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty po raz pierwszy stał się miejscem zabaw najmłodszych i odpoczynku ich rodziców. W lipcu 2025 roku organizatorzy zapraszają na kolejny Ogród Śniadaniowy do ogrodu Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. W programie:

Janusz Urbański – modele z zapałek

Baśniogród – animacje, kolorowe warkoczyki i tatuaże

Grażyna Omelko – malarstwo

Laserhouse - gra plenerowa i zagadki logiczne

Policja – pokaz radiowozu, porady dotyczące bezpieczeństwa

English Best – zabawy z językiem angielskim

Młodzieżowa Rada Miasta – kącik gier plenerowych, malowanie twarzy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – porady profilaktyczne

Stanisław Mazur – kolekcjonerstwo – eksponaty związane z Województwem Śląskim

Józef Osmenda – akordeony

Szpital Miejski – porady dot. profilaktyki zdrowia, pomiary glukozy i ciśnienia

Cosinus – masaże relaksacyjne, animacje dla dzieci

Wszystkiego zielonego – scrapbooking, warsztaty ogrodnicze, tworzenie biżuterii

Zabawy dzieci - Aneta Jokisz- animacje dla dzieci

Fundacja Zapasy dzieciom – ćwiczenia na matach

Fundacja Onko-siła – porady profilaktyczne

Mania Zdrowia Bożena Loda-Fila – joga na trawie

Monika Czoik-Nowicka i Biblioteka Miejska – kącik literacki

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku – rękodzieło

UKS Capoeira – pokaz capoiery

Eko Geszeft – zdrowa żywność

ZHP - MEMORY w terenie, odwzorowanie grafiki na podstawie słuchu, dopasowanie elementów umundurowania harcerskiego

Oriflame – porady kosmetyczne i profilaktyczne

Fundacja Akademia Boreliozy – porady profilaktyczne

Rękodzieło dla dzieci – tworzenie biżuterii z koralików

Teatr Oblubieńczy – warsztaty teatralne

Performatywne czytanie literatury dziecięcej po śląsku – Anna Białoń

DepilConcept – porady kosmetyczne i animacje

Godz. 11:00, Ogród ŚTI

Ruda Śląska

Wakacyjne koncerty plenerowe w Ogrodzie ŚTI - Orkiestra Dęta KWK POKÓJ

Wystąpi Orkiestra Dęta KWK Pokój pod dyrekcją Jacka Kampy. W programie: muzyka operetkowa, musicalowa, filmowa i inne.

Godz. 13:00, Ogród ŚTI

Siemianowice Śląskie

Elvis Live Show – koncert

W ramach Letnich Koncertów w amfiteatrze miejskim organizatorzy zapraszają wraz z Wydziałem Kultury i Sportu UM w sobotę 5 lipca o godzinie 17.00 na spotkanie z największymi przebojami króla rocknrolla Eliva Presleya podczas koncertu ELVIS LIVE SHOW. Wstęp wolny.

Godz. 17:00, SCK Amfiteatr

Gliwice

Latające Miasteczko Cyrkowe - familijna strefa zabaw i warsztatów

Wiele godzin zabawy, która się nie nudzi, a do tego kształtuje charakter, rozwija pasje, zachęca do ćwiczeń sportowych i uczy prawidłowej postawy ciała.

W Miasteczku Cyrkowym dzieci uczą się tajników sztuki cyrkowej na różnych stanowiskach. Stanowiska są równoległe obsługiwane przez profesjonalnych, przeszkolonych do pracy z dziećmi animatorów, dlatego też organizatorzy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.

Godz. 12:00, Plac Krakowski

Gliwice

Letnie Kino Plenerowe - Gliwice Film Fest i Stop Making Sense

Letnie Kino Plenerowe rusza w swoje tour po Gliwicach. W programie znajdziecie filmowe hity dla widzów w każdym wieku. Zabierzcie ze sobą znajomych i rodzinę, przygotujcie koce, popcorn i cieszcie się doskonałym kinem pod chmurką.

Tym razem na ekranie zobaczymy:

pokazy filmów krótkometrażowych Gliwice Film Fest (pokaz dla dzieci) oraz film Stop Making Sense (pokaz dla dorosłych) - Aleja Przyjaźni

Freddie. Pudel nie z tej ziemi (pokaz dla dzieci) oraz film Sweat (pokaz dla dorosłych) - Stadion Piasta

Godz. 18:00, Aleja Przyjaźni, Stadion Piasta

Katowice

Centrum KATO – Kino letnie

W niedzielę w ramach centrum KATO do miasta zawita kino letnie. Dobry film, szamka i miłe towarzystwo - brzmi jak idealny plan na niedzielny wieczór? Jeśli tak, to organizatorzy zapraszają na kolejny tegoroczny seans kina letniego na tarasach Spodka! Tym razem wyświetlony zostanie film pt.: Do granic!

Godz. 20:30, Tarasy „Spodka”

Siemianowice Śląskie

Teatralne Lato pod Chmurką - spektakl „Kramik z wierszami”

Jak co roku organizatorzy zapraszają najmłodszych fanów teatru w każdą wakacyjną niedzielę o godzinie 17.00 do amfiteatru w Parku Miejskim na spektakle w ramach Teatralnego Lata pod Chmurką. 6 lipca uczestnicy zobaczą spektakl „Kramik z wierszami”

Godz. 17:00, SCK Amfiteatr

Chorzów

Warsztaty pszczelarskie dla dzieci "Skarby pszczelich uli"

W ramach akcji LATO Z CHCK organizatorzy zapraszają na fantastyczne warsztaty pszczelarskie dla dzieci pn. "Skarby pszczelich uli" na tarasie przy Kinie za Rogiem Grajfka w ChCK!

Poznaj fascynujący świat pszczół z bliska! Pod czujnym okiem pszczelarza Krzysztofa Poppe z Śląskie Miody - Pasieki Miejskie dowiecie się m.in.:

dlaczego pszczoły są tak ważne dla naszej planety,

jak powstaje miód i inne produkty pszczele,

kim jest królowa i jak wygląda życie w ulu,

oraz jak funkcjonują miejskie pasieki.

Godz. 11:00, Taras przy Kinie za Rogiem Grajfka w ChCK

Gliwice

Spektakl „Opowieści Wagantów”

Trupa wędrujących lalkarzy, tytułowych Wagantów, jeździ ze swoim wozem od wsi do wsi, z miasta do miasta, grając swoje opowieści dla dzieci i dorosłych.

Zobaczymy dwie historie. Pierwsza to bajka o dziecku szczęścia, chłopcu który wyrusza do piekła po trzy złote włosy z głowy diabła. Druga bajka opowiada o córce młynarza, która przez pychę swego ojca trafia do królewskiego lochu.

„Opowieści Wagantów” to próba odtworzenia średniowiecznego spektaklu lalkowego. Lalki wykonane zostały z przedmiotów codziennego użytku takich jak kosze, drewniane łyżki, puchary, miotły itp. Spektakl składa się z dwóch części będących adaptacją bajek braci Grimm. Opowieściom towarzyszy muzyka grana na żywo.

Godz. 18:00, Scena Gliwicka 120

