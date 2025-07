Od września zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu

Od września 2025 r. Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu będzie funkcjonował w nowej formule.

Bezpłatna opieka, wyżywienie oraz wydłużone godziny pracy

– Zgodnie z uchwałą podjętą przez radnych na kwietniowej sesji Rady Miejskiej rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych uzyskają możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty za wyżywienie dziecka. Warunkiem będzie złożenie stosownego wniosku oraz okazanie ważnej karty Programu „Sosnowiecka Karta Miejska” – podkreśla Monika Holewa, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej.

Tym samym pobyt dziecka w oddziałach miejskiego żłobka będzie całkowicie bezpłatny. To nie jedyne udogodnienie, które czeka na rodziców dzieci w Sosnowcu.

– W oddziale żłobka przy ul. Suchej 23 zostaną wydłużone godziny świadczenia opieki nad dziećmi do godziny 20:00. Oddział Żłobka będzie pracował na zasadzie dwuzmianowości. Pomysł ten będzie odpowiedzią na potrzeby rodziców pracujących w systemie zmianowym lub potrzebujących wykwalifikowanej opieki w godzinach popołudniowo–wieczornych – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Oddział Żłobka Nr 7 przy ul. Suchej 23 od września br. będzie pracował od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00 oraz 10:00 – 20:00.

Zapisz dziecko do sosnowieckiego żłobka

Nabór do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzony jest przez cały rok i odbywa się poprzez system elektroniczny oraz poprzez stronę. Zespół dysponuje wolnymi miejscami m.in.: w oddziałach przy ul. Wojska Polskiego 19, ul. Suchej 23, ul. Czołgistów 5, ul. Skwerowej 21 oraz ul. Staropogońskiej 64a.

Żłobek oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków swoim podopiecznym wszystkie oddziały żłobka i kluby dziecięce dysponują wyposażeniem dostosowanym do potrzeb małego dziecka. Każda grupa ma do swojej dyspozycji bawialnię, jadalnię oraz łazienkę i przytulną sypialnię. Wszystkie oddziały żłobka mają do dyspozycji ogrody wraz z urządzeniami do zabawy. Gdy tylko pozwala na to pogoda, dzieci korzystają z zabawy na świeżym powietrzu.

– Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek, można na żywo zobaczyć jak wygląda nasza oferta. Przez lata pracowaliśmy nad tym, aby nasz żłobek i wszystkie jego oddziały były miejscami, w których nasi najmłodsi będą spędzać czas w komfortowych warunkach pod okiem wykwalifikowanych opiekunek. Śmiało mogę przyznać, że ta sztuka nam się udała. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. W razie pytań, wątpliwości personel naszego żłobka służy pomocą. Wybór żłobka to bezsprzecznie bardzo ważna decyzja w życiu rodziców. Powinna być podjęta świadomie i z pełnym przekonaniem, że była słuszna. I takim właśnie wyborem jest wybór miejskiego żłobka w Sosnowcu – zapewnia prezydent Sosnowca.

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „MALUCH+”, na przestrzeni ostatnich kilku lat uruchomiono w Sosnowcu nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie nowych oddziałów lub też poszerzenie liczby miejsc w oddziałach już istniejących. Aktualnie liczba miejsc w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych wynosi 591.