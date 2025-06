"Ziemia Obiecana" - premiera w Banku Sztuki już 14 czerwca!

W Teatrze Zagłębia trwają przygotowania do premiery spektaklu „Ziemia obiecana” wg powieści Władysława Reymonta w reżyserii Mai Kleczewskiej. Premiera 14 czerwca w Banku Sztuki (ul. Małachowskiego 7).

Wyjątkowa premiera Teatru Zagłębia

Nie w teatrze, lecz w dawnym banku. Nie o przemyśle, lecz o cyfrowym świecie. Teatr Zagłębia szykuje premierę „Ziemi obiecanej” w reżyserii Mai Kleczewskiej – spektaklu, który łączy Reymonta, sztuczną inteligencję i futurystyczną scenografię. Wsparty wizją Fabiena Lédé i wrażliwością Kleczewskiej, projekt buduje nową mitologię miasta – w świecie algorytmów, kapitału i zacierających się granic rzeczywistości.

Wielką siłą spektaklu będzie jego strona wizualna

Dopracowana, intensywna i spektakularna. Za scenografię, reżyserię światła, aranżację przestrzeni oraz koncepcję wideo odpowiada Fabien Lédé – wybitny francuski artysta wizualny, którego prace prezentowano m.in. w Operze Narodowej w Lyonie, Schauspiel Hannover, Kammerspiele w Monachium, TR Warszawa, Teatrze Studio w Warszawie i na festiwalu Ruhrtriennale. Lédé tworzy interaktywne instalacje i przestrzenie, które bardziej się przeżywa niż ogląda. Jego sztuka balansuje między materią a wirtualnością, kreując graniczne doświadczenia – wizualnie olśniewające, intelektualnie poruszające.

Kostiumy zaprojektuje Konrad Parol

jeden z najciekawszych współczesnych kostiumografów w polskim teatrze. Znany ze współpracy z Mają Kleczewską m.in. przy „Braciach i siostrach”, „Burzy” i „Czekając na barbarzyńców”, Parol łączy modową odwagę z głębokim wyczuciem postaci. W „Ziemi obiecanej” stworzy kostiumy będące współczesnym komentarzem do świata w kryzysie – świata, w którym granice między człowiekiem a jego wizerunkiem, między realnością a symulacją, coraz bardziej się zacierają.

Plakat promujący przygotował Łukasz Błażejewski, znany również jako Prince Negatif

Scenograf, malarz, performer i grafik. Absolwent uczelni artystycznych w Polsce i we Francji, od lat działa na styku teatru, performansu i projektowania. Tworzył scenografie i plakaty do ponad 90 spektakli, pracuje z dziećmi, młodzieżą i seniorami, prowadzi warsztaty i projektuje wystawy. Entuzjasta kreatywnego kodowania i nowych technologii, wnosi do projektu świeżą, odważną estetykę, świadomie przekraczającą granice gatunków.

Za projekcje multimedialne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji odpowiada Krzysztof Garbaczewski

Reżyser teatralny i autor adaptacji, na podstawie których tworzy przedstawienia na pograniczu teatru i instalacji. Założyciel Dream Adoption Society, jeden z najważniejszych artystów eksplorujących relację między sceną a nowymi technologiami. Od 2017 roku rozwija autorski język teatralny, integrując tradycyjne aktorstwo z cyfrowymi narracjami, środowiskami 3D, awatarami i wirtualną scenografią. Projekty Garbaczewskiego prezentowane są zarówno w teatrach, jak i na platformach cyfrowych – zapraszają widzów do udziału w interaktywnej rzeczywistości i odkrywania nieznanych dotąd wymiarów scenicznej narracji.

– „Ziemia obiecana” Teatru Zagłębia to więcej niż spektakl. To projekt artystyczny, który łączy teatr, nowe technologie, przestrzeń miasta i współczesną refleksję o kondycji człowieka. Kleczewska i jej zespół nie szukają nostalgii za przeszłością – raczej ostrzegają i pytają, dokąd zmierzamy. To propozycja dla widzów, którzy oczekują od teatru więcej: intensywnego przeżycia, inspiracji i bodźca do myślenia – tłumaczy Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Premiera już wkrótce

Nie w teatrze, ale w miejscu, gdzie kiedyś liczono zyski, a teraz mówi się o wartościach. Ziemia obiecana – dziś nie w Łodzi, lecz w Sosnowcu. Nie z bawełny, a z danych. I nie dla wszystkich.

Dzieło polskiego noblisty, opowiada o narodzinach przemysłowego miasta i początkach kapitalizmu na naszych ziemiach. Powieść, rozgrywająca się w Łodzi, posłuży do opowiedzenia bliźniaczo podobnej historii Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego.

Właściwie historii bardzo w swym wyrazie uniwersalnej. Dziś bowiem znów jesteśmy w momencie zmian i kształtowania się nowego porządku świata. Niektóre diagnozy i intuicje autora wręcz porażają swoją aktualnością. Do pracy nad nową inscenizacją dzieła Reymonta zaprosiliśmy artystkę, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Maja Kleczewska, znana z odważnych interpretacji polskiej i światowej klasyki literatury, wraz z gronem wybitnych współpracowników, w nietypowej, zrewitalizowanej przestrzeni starego banku stworzy współczesną opowieść o wyzwaniach, jakie stawia przed mieszkańcami, kiedyś mocno uprzemysłowionych terenów, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Jednym z niezwykle ważnych problemów będzie pytanie o emocjonalną i psychologiczną cenę, jaką płaci się za zmiany społeczne, niezależnie od statusu społecznego.

Premiera 14 czerwca 2025.