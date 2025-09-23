3 mln zł z UE dla przedszkoli! Skorzysta prawie 600 przedszkolaków / fot. Arkadiusz Chęciński FB

Sosnowieckie przedszkola otrzymają prawie 3 mln zł dofinansowania z UE. Nowe wyposażenie, zajęcia i remonty obejmą aż 7 placówek i niemal 600 dzieci.

Unijne wsparcie dla sosnowieckich przedszkoli

Świetne wieści dla najmłodszych mieszkańców Sosnowca i ich rodziców! Aż 7 miejskich przedszkoli otrzymało prawie 3 miliony złotych dofinansowania unijnego, co przełoży się na lepsze warunki edukacji dla niemal 600 dzieci.

Które przedszkola skorzystają z dofinansowania?

Wsparcie trafi do następujących placówek:

Przedszkole Miejskie nr 29

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Jana Brzechwy

Przedszkole Miejskie nr 40

Przedszkole Miejskie nr 43 przy ZSO nr 5

Przedszkole Miejskie nr 44

Przedszkole Miejskie nr 55 dla Dzieci z Oddziałami Specjalnymi

Przedszkole Miejskie nr 59

Każde z przedszkoli mogło indywidualnie wybrać zakres wsparcia – od doposażenia sal, zakupu sprzętu multimedialnego, po remonty oraz zajęcia dodatkowe.

Sosnowiec inwestuje w edukację przedszkolną

To kolejny przykład, jak Sosnowiec skutecznie sięga po środki unijne i wykorzystuje je z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Dzięki tym funduszom dzieci będą uczyć się w lepszych warunkach, a nauczyciele zyskają nowe narzędzia do pracy.

