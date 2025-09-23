3 mln zł z UE dla przedszkoli! Skorzysta prawie 600 przedszkolaków

Sosnowieckie przedszkola otrzymają prawie 3 mln zł dofinansowania z UE. Nowe wyposażenie, zajęcia i remonty obejmą aż 7 placówek i niemal 600 dzieci.
Unijne wsparcie dla sosnowieckich przedszkoli
Świetne wieści dla najmłodszych mieszkańców Sosnowca i ich rodziców! Aż 7 miejskich przedszkoli otrzymało prawie 3 miliony złotych dofinansowania unijnego, co przełoży się na lepsze warunki edukacji dla niemal 600 dzieci.
Które przedszkola skorzystają z dofinansowania?
Wsparcie trafi do następujących placówek:
- Przedszkole Miejskie nr 29
- Przedszkole Miejskie nr 31 im. Jana Brzechwy
- Przedszkole Miejskie nr 40
- Przedszkole Miejskie nr 43 przy ZSO nr 5
- Przedszkole Miejskie nr 44
- Przedszkole Miejskie nr 55 dla Dzieci z Oddziałami Specjalnymi
- Przedszkole Miejskie nr 59
Każde z przedszkoli mogło indywidualnie wybrać zakres wsparcia – od doposażenia sal, zakupu sprzętu multimedialnego, po remonty oraz zajęcia dodatkowe.
Sosnowiec inwestuje w edukację przedszkolną
To kolejny przykład, jak Sosnowiec skutecznie sięga po środki unijne i wykorzystuje je z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Dzięki tym funduszom dzieci będą uczyć się w lepszych warunkach, a nauczyciele zyskają nowe narzędzia do pracy.
Cieszy Cię to dofinansowanie? A może Twoje dziecko uczęszcza do jednego z tych przedszkoli? Napisz w komentarzu, co sądzisz o tej inicjatywie i śledź kolejne edukacyjne wiadomości z miasta na sosnowiecki.pl.