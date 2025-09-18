Przychodnia „Na Wawelu” zyska nowoczesny mammograf cyfrowy!

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Wawel, czyli popularna Przychodnia „Na Wawelu” wkrótce będzie miała nowoczesny mammograf cyfrowy.

Zakup mammografu cyfrowego dla ZLA w Sosnowcu

– Pierwsze badania wartym blisko 650 tys. zł. nowym mammografem będzie można wykonać pod koniec 2025 roku. Miasto przekazało ZLA na zakup 350 tys. zł. Cieszymy się, bo to doskonały sprzęt ratujący życie – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W 2024 roku Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu wykonał w sumie 2290 badań mammograficznych, w tym:

667 badań dla Poradni Ginekologicznej,

1.434 badań dla Poradni Schorzeń Sutka,

45 badań dla Poradni Chirurgicznych,

5 badań dla Poradni Endokrynologicznej,

139 badań dla kontrahentów zewnętrznych.

Intensywna praca sprawiła, że dotychczasowe urządzenie technicznie już zostało wyeksploatowane. Mammografia jest podstawowym badaniem obrazowym, wykorzystywanym do oceny budowy piersi. Pozwala ona na wykrycie raka piersi we wczesnym stadium choroby, dlatego zaleca się regularne wykonywanie mammografii wszystkim kobietom po 50. roku życia. Mammografia cyfrowa pozwala rozpoznać zmiany o wielkości kilku milimetrów. Badanie jest całkowicie bezbolesne, nie wymaga znieczulenia, a jego skuteczność w wykrywaniu nowotworów złośliwych jest oceniana nawet na 80-95%.

Wskazania do mammografii

Mammografia jest badaniem przesiewowym. Oznacza to, że profilaktycznie powinny wykonywać ją kobiety: w wieku od 45 do 74 lat, co dwa lata – ponieważ zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi jest największa w tej grupie wiekowej, badanie nie wymaga skierowania, przed 45. i powyżej 75. roku życia – zgodnie z zaleceniem lekarza, w oparciu o indywidualne czynniki ryzyka (np. obciążenie genetyczne) i na podstawie skierowania. Mammografia diagnostyczna jest wykonywana niezależnie od programu badań przesiewowych, wtedy gdy wystąpią objawy mogące świadczyć o chorobie piersi.