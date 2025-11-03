Ukradł portfel z dokumentami. Policja publikuje wizerunek. Rozpoznajesz?

Policjanci z Komisariatu Policji I w Sosnowcu prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do której doszło 30 lipca 2025 roku na parkingu przy sklepie mieszczącym się przy ulicy Sobieskiego. Wtedy też nieznany sprawca, którego wizerunek publikujemy, ukradł należący do mężczyzny portfel z dokumentami.

Policja poszukuje sprawcy kradzieży

Nieznany sprawca ukradł portfel, w którym znajdowały się dokumenty – dowód osobisty, prawo jazdy oraz karta bankomatowa należące do mężczyzny.

W związku z prowadzonym postępowaniem mundurowi zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym widoczny jest mężczyzna mogący mieć związek z tym zdarzeniem. W celu ustalenia jego tożsamości publikujemy jego wizerunek.

Mundurowi proszą o pomoc

- Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, o kontakt z Komisariatem Policji I w Sosnowcu - przekazują policjanci.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem: 47 852 01 00. Każda, nawet pozornie drobna informacja, może okazać się kluczowa dla ustalenia tożsamości sprawcy.