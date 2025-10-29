Sosnowiec wybierze „Sosnowiczankę Roku”

Miasto wyróżni kobiety, które zmieniają lokalną rzeczywistość. Sosnowiec ogłasza pierwszą edycję plebiscytu „Sosnowiczanka Roku”. Celem inicjatywy jest uhonorowanie wyjątkowych kobiet, działających na rzecz miasta. Kandydatki do tego tytułu mogą być zgłoszone przez mieszkanki i mieszkańców Sosnowca, a także organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne.

Sosnowiec wyróżnia kobiety zmieniające lokalną rzeczywistość

Organizatorami plebiscytu są Sosnowiecka Rada Kobiet oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Na zgłoszenia kandydatek organizatorzy czekają do 17 listopada 2025 roku.

– W Sosnowcu kobiety odgrywają ogromną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim. Plebiscyt „Sosnowiczanka Roku” to nasz sposób, by powiedzieć: widzimy Was, doceniamy i dziękujemy – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – To także zaproszenie dla całej społeczności, by wspólnie wskazać i uhonorować kobiety, które swoją postawą inspirują innych i realnie wpływają na rozwój naszego miasta – dodaje prezydent.

Sosnowiecka Rada Kobiet i jej inicjatywy

Inicjatorkami plebiscytu są członkinie Sosnowieckiej Rady Kobiet, powołanej przez prezydenta Sosnowca w czerwcu 2024 roku. W jej skład wchodzą 23 ekspertki, aktywistki i liderki społeczne, które opiniują działania miasta w obszarze równości, bezpieczeństwa, zdrowia i aktywizacji kobiet. Rada realizuje również własne inicjatywy, takie jak program „Bezpieczna Sosnowiczanka”, obejmujący spacery bezpieczeństwa i kawiarenkę obywatelską, czy „Girls’ Week” konferencję dla uczennic klas 7–8 poświęconą emocjom, zdrowiu i bezpieczeństwu nastolatek.

– Plebiscyty tego typu odbywają się w wielu miastach, m.in. we Wrocławiu i Warszawie i wszędzie budzą duże emocje. To piękna inicjatywa, na którą co roku czekają mieszkanki i mieszkańcy. W Sosnowcu również mamy wiele wyjątkowych kobiet: społecznie zaangażowanych, aktywnych zawodowo, inspirujących swoją postawą. Chcemy uhonorować te, które – zgodnie z ideą plebiscytu – poprzez swoją działalność, zaangażowanie i codzienną postawę przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku miasta – mówi Agnieszka Stefaniak-Zubko, przewodnicząca Sosnowieckiej Rady Kobiet.

Jak przebiega plebiscyt „Sosnowiczanka Roku”?

Nowy plebiscyt ma stać się ważnym punktem w kalendarzu miejskich wydarzeń i podobnie jak w innych miastach – przestrzenią do pokazania różnorodności kobiecych historii, sukcesów i inicjatyw. To również zaproszenie do wspólnego docenienia pracy, której często nie widać na co dzień.

– W Sosnowcu od lat honorujemy i doceniamy osoby szczególnie zasłużone dla miasta – choćby przyznając odznakę „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”, która ma charakter oficjalnego wyróżnienia przyznawanego decyzją prezydenta – mówi dr Dobrawa Skonieczna-Gawlik, pełnomocniczka prezydenta ds. kobiet. – Plebiscyt „Sosnowiczanka Roku” ma inny, społeczny charakter. O tym, kto otrzyma tytuł, zdecydują mieszkanki i mieszkańcy w otwartym głosowaniu. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na kobiety, które budują lokalną wspólnotę, aktywizują innych i działają z pasją na rzecz Sosnowca. To forma docenienia pracy, która często pozostaje w cieniu, a ma ogromny wpływ na życie miasta – podkreśla pełnomocniczka prezydenta Sosnowca ds. kobiet.

Kandydatury oceni Kapituła Plebiscytu, złożona z przedstawicieli organizatorów oraz zaproszonych gości ze świata kultury, mediów, nauki, biznesu i organizacji społecznych. Spośród zgłoszonych osób Kapituła wskaże do sześciu finalistek, spośród których mieszkanki i mieszkańcy wybiorą „Sosnowiczankę Roku” w głosowaniu. Głos na swoją kandydatkę będzie można oddać online lub w tradycyjnej formie. Zwyciężczynię pierwszej edycji poznamy na początku 2026 roku.