Policja zatrzymała 27-latka z marihuaną i amfetaminą – grozi mu 10 lat więzienia / fot. KMP Sosnowiec

Sosnowieccy wywiadowcy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który w piwnicy przechowywał znaczną ilość narkotyków. Policjanci zabezpieczyli marihuanę oraz amfetaminę. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i odurzających.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę z narkotykami

W wyniku podjętych czynności sosnowieccy wywiadowcy zatrzymali 27-letniego mieszkańca Sosnowca. W piwnicy użytkowanej przez mężczyznę mundurowi znaleźli i zabezpieczyli zakazane substancje. Wstępne badania potwierdziły, że to amfetamina, z której mogłoby powstać ponad 10 tysięcy porcji oraz marihuana.

Zarzuty i konsekwencje prawne

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora 27-latek został objęty policyjnym dozorem.

Działania policji w walce z narkotykami

Sosnowieccy mundurowi każdego dnia prowadzą szereg działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Ich konsekwentna i systematyczna praca ma na celu ograniczenie dostępu do środków odurzających, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.