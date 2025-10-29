Sosnowiec: Utrudnienia i zasady parkowania przy cmentarzach na Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas, w którym, jak co roku, kiedy ruszamy na cmentarze, aby powspominać bliskich, których nie ma już wśród nas oraz uporządkować ich groby. Policjanci ostrzegają, że w tym czasie możemy się spodziewać większego natężenia ruchu pojazdów.

Zakazy ruchu i postoju przy cmentarzach

Sosnowieccy policjanci informują, że w Dniu Wszystkich Świętych, będą występować utrudnienia w ruchu drogowym w następujących rejonach:

Cmentarz przy ulicy Mireckiego (Smutnej) – obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach przy głównym wjeździe na teren cmentarza. Przy wejściu na teren cmentarza od strony ulicy Gospodarczej będzie obowiązywał zakaz ruchu (nie dotyczy dojazdu do garaży i warsztatu samochodowego).

Cmentarz przy ulicy Łaziennej – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach od ulicy Objazdowej.

Cmentarz przy ulicy Wojska Polskiego – obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach przy głównym wjeździe na teren cmentarza. Dopuszcza się wjazd i parkowanie na istniejących przy cmentarzu parkingach.

Cmentarz przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego/Wileńskiej – zakaz zatrzymywania i postoju będzie obowiązywał na wysokości cmentarza (po lewej stronie – w kierunku ulicy Wileńskiej).

Cmentarz parafialny przy ulicy Zuzanny - obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach przy głównym wjeździe na teren cmentarza.

Cmentarz parafialny przy ulicy Fredry - od ulicy Armii Krajowej do ulicy Anki Kowalskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na chodniku.

Dostępne miejsca parkingowe

Tak, jak w latach ubiegłych, w rejonach cmentarzy zostaną udostępnione miejsca parkingowe:

Cmentarz przy ulicy Będzińskiej – Energetyczne Centrum Kultury przy ulicy Będzińskiej 65 oraz parking Tauron Dystrybucja Będzin przy ulicy Małobądzkiej 141.

Cmentarz przy ulicy Baczyńskiego – teren Polska Presse przy ulicy Baczyńskiego 25a oraz ogólnodostępny parking sklepu Netto.

Cmentarz przy ulicy 11 Listopada – teren Plastic Components przy ulicy Zaruskiego 11, teren Orlika przy ulicy 11 Listopada.

Cmentarz przy ulicy Mireckiego (Smutna) – teren Stadionu im. Jana Ciszewskiego przy ulicy Mireckiego 31.

Cmentarz przy ulicy Andersa – parking przy prosektorium.

Cmentarz przy ulicy Dobrzańskiego – parking przy Hospicjum przy ulicy Dobrzańskiego 131.

Pamiętajmy, aby parkować samochody tylko w miejscach dozwolonych. Podczas wizyty na cmentarzu nie pozostawiajmy w pojazdach bez opieki cennych przedmiotów. Pamiętajmy również o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.