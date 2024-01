Krew pilnie potrzebna! Sprawdź gdzie i kiedy możesz oddać krew w Sosnowcu!

Pomimo wieloletnich badań i prac naukowo-badawczych, nie udało się dotychczas wytworzyć tak cennego leku, jakim jest krew. Codziennie wielu pacjentów po wypadkach, przeszczepach oraz w trakcie leczenia chorób nowotworowych potrzebuje krwi, dlatego stacje krwiodawcze organizują zbiórki krwi i proszą o jej oddawanie.

Kto może oddać krew?

Oddanie krwi zazwyczaj nie trwa dłużej niż 10 minut, a jedna jednostka krwi może pomóc nawet trzem osobom. Pobrana dawka krwi to tylko 8% całej krwi człowieka, nie ma więc żadnego zagrożenia powodowanego jej oddaniem.

Krew może oddać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży przynajmniej 50 kilogramów i jest zdrowa. Krew pełna może być pobrana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzny i 4 razy w roku od kobiety. Przerwa między oddaniami krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni. Oddanie krwi trwa około 5-10 minut i odbywa się przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Krew oddaje się do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek. Więcej na temat warunków, które należy spełnić, by oddać krew, możecie dowiedzieć się TUTAJ





Gdzie i kiedy oddać krew w Sosnowcu?