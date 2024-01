Arkadiusz Chęciński będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta Sosnowca

Obecny prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński zapowiedział ubieganie się o reelekcję w kwietniowych wyborach samorządowych.

Arkadiusz Chęciński ponownie zawalczy o stanowisko prezydenta Sosnowca

Swój start w nadchodzących wyborach samorządowych Chęciński ogłosił podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W mediach społecznościowych opublikował filmik, w którym ogłasza swoją decyzję.

- Dzięki, że tutaj jesteście. Czuję waszą ogromną energię. Energię mieszkańców Sosnowca, całego regionu. Często chodząc między wami, zadawano mi pytanie, czy będę kandydował na urząd prezydenta miasta Sosnowca? Tak, myślę, że tę energię, ten potencjał nie możemy zmarnować. Dlatego mówię, jestem gotowy. Będę kandydował na prezydenta miasta Sosnowca - mowił na filmiku Arkadiusz Chęciński.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a druga tura 21 kwietnia.

Arkadiusz Chęciński

Arkadiusz Chęciński urodził się w Sosnowcu 5 czerwca 1971 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku administracja publiczna. W 2006 roku został radnym z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Zanim trafił do polityki, prowadził firmę zajmującą się m.in. kontrolą jakości produktów stalowych. W grudniu 2010 został przewodniczącym Rady Miejskiej. Funkcję tę sprawował do października 2011 roku, kiedy to został pierwszym zastępcą prezydenta Sosnowca.

W czerwcu 2013 został Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego. 30 listopada 2014 roku w II turze wyborów prezydenckich w Sosnowcu pokonał urzędującego prezydenta Kazimierza Górskiego, uzyskując 63,16 proc. głosów. W sumie głosowało na niego 29284 mieszkańców Sosnowca. Reprezentował Sosnowiec w Związku Miast Polskich, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

21 października 2018 roku w I turze wyborów prezydenckich został wybrany na kolejną kadencję. Uzyskał 66,72 proc. głosów. W sumie głosowało na niego 55 618 mieszkańców.