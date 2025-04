Uwaga! Obowiązywać będą nowe trasy i rozkłady tramwajów. Zmiany obejmą 14 linii

Pasażerowie korzystający z tramwajów w Metropolii powinni zapoznać się z wprowadzanymi w tym tygodniu zmianami w komunikacji miejskiej. Skala modyfikacji jest duża, ponieważ obejmują one 14 linii tramwajowych, których trasy przebiegają przez 11 miast.

Modyfikacje dotyczą 14 linii tramwajowych

Wprowadzenie tak licznych zmian w komunikacji miejskiej wynika z dwóch głównych powodów. Po pierwsze otwarty zostaje przejazd dla tramwajów pod wiaduktem kolejowym przebiegającym nad ul. Żeromskiego w Sosnowcu. Po drugie spółka PKP PLK planuje przystąpić do modernizacji kolejnego wiaduktu w Katowicach – tym razem chodzi o ten znajdujący się w Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów.

Największe ze zmian będą obowiązywać od 17 kwietnia, ale pierwsze z modyfikacji wdrożone zostaną już późnym wieczorem 16 kwietnia. Wówczas tramwaje będą przejeżdżać pomiędzy zajezdniami, aby od następnego dnia, tj. 17 kwietnia, mogły już bez przeszkód realizować kursy uwzględnione w tymczasowo obowiązujących rozkładach jazdy. Oznacza to, że część zapowiedzianych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego zmian będzie obowiązywać tylko wieczorem 16 kwietnia, a inne – zgodnie z planem przez około 2 miesiące – od 17 kwietnia.

– Na naszej stronie internetowej w zakładce Komunikaty opublikowaliśmy informacje na okoliczność wprowadzanych 16 i 17 kwietnia zmian. Powinni się z nimi zapoznać przede wszystkim pasażerowie korzystający z tramwajów w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Zabrzu – wskazuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. – Modyfikacje w większości przypadków sprowadzają się do korekt godzin odjazdów tramwajów na poszczególnych liniach, ale to nie jedyny rodzaj zmian i właśnie z tego powodu lepiej samemu sprawdzić interesującą nas linię – dodaje Michał Wawrzaszek.

Zmiany dotyczą linii tramwajowych 0, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 46 i 47 oraz autobusowej komunikacji zastępczej Z-21.

Szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ.

Wydłużenie trasy linii tramwajowej 11

Jedną z wyróżniających się modyfikacji jest ta wprowadzana na linii tramwajowej 11. Na niej nie tylko zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy, ale również zmieniona i wydłużona zostanie trasa przejazdów. Tramwaje zamiast kursować do Placu Miarki w Katowicach, pojadą do Centrum Przesiadkowego na Zawodziu w Katowicach. Na linii będą kursować większe niż zwykle pojazdy i w większości przypadków będą to tramwaje niskopodłogowe. Pasażerowie powinni również zwrócić uwagę, że zawieszone zostaną linie tramwajowe 25 i 47 oraz linia

autobusowej komunikacji zastępczej Z-21|1-z-21