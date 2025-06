Policja wykorzystuje drony do walki z piratami drogowymi. Setki wykroczeń w 5 miesięcy!

Od początku 2025 roku Śląska Policja coraz skuteczniej wykorzystuje drony do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku przeprowadzono 38 akcji z ich udziałem, podczas których zarejestrowano aż 556 wykroczeń popełnionych przez kierujących.

Wykorzystanie dronów dla poprawy bezpieczeństwa

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2025 roku śląska drogówka przeprowadziła 38 działań z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Nowoczesna technologia umożliwia skuteczniejszy nadzór nad ruchem drogowym oraz szybkie reagowanie na wykroczenia, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu – szczególnie pieszych.

Drony pozwalają m.in. na rejestrowanie niebezpiecznych zachowań na drogach ekspresowych i autostradach, takich jak tzw. „wyścigi słoni”, czyli niepotrzebne wyprzedzanie się pojazdów ciężarowych. Najczęściej jednak wykorzystywane są do obserwacji rejonów przejść dla pieszych, gdzie dochodzi do licznych i niebezpiecznych wykroczeń.

Skuteczniejszy nadzór nad ruchem drogowym

Do szczególnie groźnych naruszeń przepisów należy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu oraz wyprzedzanie bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych. Takie zachowania są surowo karane – mandat karny w wysokości 1 500 zł oraz 15 punktów. Podczas ostatnich lotów nad Katowicami kilkunastu kierowców zostało ukaranych właśnie za tego rodzaju wykroczenia.

Co istotne, tego typu przewinienia znajdują się na liście naruszeń szczególnie niebezpiecznych objętych tzw. recydywą. Oznacza to, że w przypadku powtórzenia wykroczenia w ciągu dwóch lat mandat wzrasta do 3 000 zł. Sprawa może również trafić do sądu, gdzie maksymalna kara wynosi nawet 30 000 zł.

Warto przypomnieć, że kierowca może mieć maksymalnie 24 punkty karne w ewidencji. Popełnienie tego samego wykroczenia dwukrotnie w krótkim odstępie czasu wiąże się nie tylko z wysokimi kosztami finansowymi, ale także z poważnymi konsekwencjami administracyjnymi, takimi jak:

zatrzymanie prawa jazdy,

obowiązek przystąpienia do ponownego egzaminu,

konieczność przejścia badań psychologicznych.

Policja apeluje

- Apelujemy do wszystkich kierujących o ostrożność, rozwagę i przestrzeganie przepisów – szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Technologia wspiera funkcjonariuszy, ale najważniejsze jest odpowiedzialne zachowanie każdego uczestnika ruchu - przekazują mundurowi.

Apelują również do pieszych, aby przed wejściem na jezdnię upewnili się, że kierujący ich dostrzegli i bezpiecznie mogą przejść na drugą stronę.