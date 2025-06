Bezpłatna komunikacja na Kierunek GZM – sprawdź, jak i gdzie możesz pojechać za darmo

W weekend bezpłatnie podróżujesz po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii! Sprawdź, jak skorzystać z darmowych przejazdów i jakie atrakcje czekają w ramach akcji Kierunek GZM.

Darmowy weekend z komunikacją w Metropolii

Kierunek GZM to cykl wydarzeń, który przyciąga mieszkańców i turystów do wspólnego odkrywania atrakcji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tej okazji od piątku (od godz. 15:00) do niedzieli (do 23:59) podróże autobusami, tramwajami i trolejbusami są całkowicie bezpłatne.

Jak skorzystać z darmowych przejazdów?

Aby jechać za darmo, wystarczy pobrać specjalny kupon ze strony organizatora i okazać go w razie kontroli. Promocja obejmuje całą sieć ZTM, a więc wygodnie i bez kosztów dotrzemy zarówno na wydarzenia plenerowe, jak i do instytucji kultury.

Atrakcje w ramach Kierunku GZM

Kierunek GZM to największy w Polsce festiwal mikrowypraw do niezwykłych i nietuzinkowych miejsc, okazja do poznawania i doświadczania metropolii w niecodzienny sposób. W programie festiwalu czekają na nas cztery wydarzenia specjalne i 194 wycieczki po wszystkich 41 miastach i gminach tworzących GZM.

Wybierz się w podróż po Metropolii, korzystaj z darmowej komunikacji i odkrywaj atrakcje blisko domu!