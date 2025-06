Mopsikobus znowu rusza w trasę! Do inicjatywy dołączają sosnowieccy policjanci / fot. materiały organizatora

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również doskonała okazja do twórczego i aktywnego spędzania czasu. Z myślą o dzieciach, które lato spędzą w mieście, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu przygotował kolejną edycję wakacyjnego projektu „MopsikoBus”. Do inicjatywy w tym roku dołączają również sosnowieccy policjanci, którzy będą wspierać działania promujące bezpieczeństwo.

Mopsikobus urozmaici wakacje

W ramach projektu kolorowy, mobilny punkt animacyjny odwiedzi różne rejony miasta. Objazdowa świetlica, obsługiwana przez pracowników socjalnych oraz animatorów MOPS, zachęcać będzie dzieci do aktywności na świeżym powietrzu, kreatywnej zabawy i integracji z rówieśnikami oraz opiekunami.

W programie przewidziano wspólne gry i zabawy, konkursy z nagrodami, edukacyjne atrakcje oraz poczęstunek. Ważnym elementem wydarzenia będzie także obecność sosnowieckich funkcjonariuszy, którzy przeprowadzą pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wakacji i wezmą udział w animacjach.

Na uczestników czeka również niecodzienna atrakcja – zabytkowy autobus, który nie tylko będzie tłem wydarzenia, ale także zostanie udostępniony do zwiedzania.

Rozkład jazdy „Podwórkowego MopsikoBusa”: