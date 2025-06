Ruszyła kampania o bezpiecznych wakacjach – sprawdź zasady, porady i konkurs dla dzieci

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, mająca na celu promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w miejscu zamieszkania oraz podczas podróży. Akcja trwa od 13 czerwca do końca września 2025 roku.

W jej ramach ogłoszono konkurs plastyczno-filmowy „Letni przeWODNIK”, który potrwa do 30 września i skierowany jest do uczestników w wieku od 5 do 16 lat.

Kampania "Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie"

Lato to czas relaksu, wyjazdów, urlopów i aktywności na świeżym powietrzu, ale także okres zwiększonego ryzyka wypadków i zdarzeń niebezpiecznych. Dlatego szczególnie ważna jest profilaktyka i świadomość zagrożeń, jakie mogą pojawić się w różnych obszarach naszego życia.

Podróże i wypoczynek – nie daj się oszukać

Wiele osób planuje wakacyjny wypoczynek, korzystając z ofert dostępnych w Internecie. Niestety, coraz częściej pojawiają się ogłoszenia fałszywe, publikowane przez oszustów, którzy pobierają zaliczki za nieistniejące obiekty. Przed dokonaniem rezerwacji warto sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się w oficjalnych bazach urzędów gminy lub urzędu marszałkowskiego, zapoznać się z opiniami użytkowników oraz zlokalizować miejsce za pomocą map internetowych.

W przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązkowo należy zweryfikować organizatora i miejsce wyjazdu w rejestrze Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępnym na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Bezpłatna weryfikacja autokaru (badania techniczne i polisa OC) możliwa jest na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl.

W podróży – ostrożność to podstawa

Podróżując samochodem, należy sprawdzić jego stan techniczny, stan ogumienia, oświetlenie oraz wyposażenie obowiązkowe – gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Warto również mieć w aucie apteczkę i kamizelkę odblaskową. Do podróży wyruszajmy wypoczęci, a w trasie róbmy regularne przerwy. Należy także planować alternatywne drogi dojazdu w razie utrudnień.

Podczas korzystania z transportu publicznego zachowujmy czujność w zatłoczonych miejscach, takich jak dworce, perony czy środki komunikacji. Unikajmy samotnych przedziałów, nie pozostawiajmy bagażu bez opieki i nie przyjmujmy poczęstunków od nieznanych osób.

Bezpieczny dom – spokojna głowa

Przed wyjazdem pamiętajmy o zabezpieczeniu domu lub mieszkania. Należy dokładnie zamknąć drzwi i okna, również te piwniczne i dachowe. Zabezpieczmy także garaż i pomieszczenia gospodarcze. Warto zakręcić wodę i gaz oraz rozważyć zdeponowanie kosztowności w banku.

Zaufana osoba może doglądać naszej posesji podczas nieobecności – warto zostawić jej numer kontaktowy. Skrzynka na listy nie powinna się przepełniać – to sygnał, że właścicieli nie ma w domu. Dobrym rozwiązaniem są programatory czasowe włączające światło o różnych porach dnia.

Za granicą – z głową i wiedzą

Planując wyjazd zagraniczny, należy sprawdzić aktualne informacje o kraju docelowym – prawo, zwyczaje, zasady bezpieczeństwa oraz dane kontaktowe polskich placówek dyplomatycznych. Informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w aplikacji iPolak.

Warto zarejestrować wyjazd w systemie „Odyseusz”, co ułatwia kontakt z konsulatem w sytuacjach kryzysowych. Warto również wykupić ubezpieczenie turystyczne oraz zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Bezpiecznie nad wodą i w górach

Korzystajmy tylko z wyznaczonych kąpielisk i oznakowanych szlaków turystycznych. Przed wyjściem w góry sprawdźmy prognozę pogody, zabierzmy odpowiednie wyposażenie – wodę, jedzenie, mapę, latarkę, apteczkę i naładowany telefon.

Nie wchodźmy do wody po posiłku, po alkoholu ani bezpośrednio po dłuższym opalaniu. Pamiętajmy o obowiązkowym używaniu kamizelek ratunkowych podczas korzystania ze sprzętu pływającego. Dzieci zawsze powinny znajdować się pod opieką dorosłych.

Dzieci i młodzież – edukujmy przez rozmowę i obecność

Podczas wakacji dzieci i młodzież są szczególnie narażone na niebezpieczne sytuacje. Kluczowe jest zaangażowanie rodziców i opiekunów w spędzanie z nimi czasu. Rozmawiajmy z dziećmi o zasadach ruchu drogowego, niebezpieczeństwie kontaktów z nieznajomymi, zagrożeniach związanych z używkami oraz zasadach korzystania z Internetu.

Monitorujmy ich aktywność w sieci, uczmy, aby nie podawały swoich danych osobowych ani nie umawiały się z nieznajomymi.

Pomoc można również uzyskać pod numerami:

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania: 801 199 990

Bezpieczna wieś – ostrożność podczas prac polowych

W okresie letnim często dochodzi do wypadków z udziałem dzieci na terenach wiejskich. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn rolniczych ani zwierząt gospodarskich. Nawet bierne uczestniczenie w takich pracach może być niebezpieczne.

Rodzice powinni zadbać, aby dzieci miały zapewnione bezpieczne miejsce do zabawy, z dala od zagrożeń mechanicznych i fizycznych.

Konkurs „Letni przeWODNIK”

W ramach kampanii ogłoszono konkurs plastyczno-filmowy „Letni przeWODNIK”, którego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań i zdrowego, aktywnego trybu życia podczas wakacji. Prace mogą przygotowywać zespoły liczące maksymalnie 3 osoby, w wieku od 5 do 16 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie nie większym niż format A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Konkurs trwa od 13 czerwca do 30 września 2025 roku.

Partnerem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” jest PZU SA, a jej celem jest budowanie świadomej postawy społecznej wobec zagrożeń okresu wakacyjnego oraz kształtowanie odpowiedzialnych zachowań wśród wszystkich grup wiekowych.