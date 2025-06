Co robić na Śląsku? Najciekawsze wydarzenia od 27 czerwca do 3 lipca / fot. Freepik

Lato w pełni, a Śląsk tętni kulturą i zabawą! Od 27 czerwca do 3 lipca czekają na Was między innymi niepowtarzalne koncerty, ciekawe spektakle, warsztaty, a także wyjątkowe kino pod chmurką. Wśród atrakcji m.in. Biennale Gliwice, Święto Bytomia, czy spektakl dla najmłodszych „Bing na żywo” w Tychach. Sprawdź, gdzie warto być i jak ciekawie spędzić pierwszy tydzień wakacji!

Gliwice

Biennale Gliwice

27 czerwca rusza pierwsza edycja Biennale Gliwice – Sztuka w mieście, miasto w sztuce. To festiwal organizowany przez Miasto Gliwice, pod patronatem prezydent Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Wielkie otwarcie zaplanowano wieczorem w parku Chopina, a jego główną atrakcją będzie koncert dwóch niezwykle popularnych artystów: Wiktora Waligóry oraz IGO. Wstęp wolny!

Cały festiwal potrwa od 27 czerwca do 6 lipca, oferując codziennie nowe wydarzenia i wrażenia.

Godz. 19:00, Park Chopina

Siemianowice Śląskie

Fitzner Cafe

„Fitzner Cafe” w Willi Fitznera sprawia, że na piątek czeka się jeszcze bardziej! Siemianowicki artysta – Bohdan Wantuła wprowadzi nas swoimi występami w niewiarygodny świat muzycznej wariacji, pomoże się zrelaksować i miło spędzić czas po całym tygodniu.

Godz. 17:00, SCK Willa Fitznera

Sosnowiec

Spektakl „Ziemia obiecana”

„Ziemia obiecana” to realistyczny portret świata na progu rewolucji. Rewolucji gospodarczej, przemysłowej ale też rewolucji modeli relacji międzyludzkich. Taka była „Ziemia obiecana” Reymonta, taka była Wajdy – i taka jest Mai Kleczewskiej.

W sosnowieckiej „Ziemi obiecanej” Kleczewska rezygnuje z tradycyjnych teatralnych ram. Premiera spektaklu odbędzie się nie w budynku teatru, lecz w zabytkowym banku – miejscu, które niegdyś służyło gromadzeniu kapitału, a dziś ma stać się nowoczesnym centrum łączącym biznes i kulturę. To nie tylko scenografia – to symbol.

Godz. 19:00, Bank Sztuki

Bytom

Święto Bytomia – dzień pierwszy

W tym roku Bytom będzie świętować w pierwszy wakacyjny weekend 28 i 29 czerwca. Program imprezy, jak co roku ułożyli sami bytomianie, którzy w internetowym głosowaniu wybrali artystów, których chcą usłyszeć podczas tegorocznego święta miasta.

Pierwszego dnia na scenie wystąpią:

16.30-17.30 – Laureat Przeglądu Zespołów Muzycznych Bytom Live Music: RASZONE85

17.45-18.45 – Mr. Polska

19.15-21.15 – Another Pink Floyd

21.30-23.00 – Piersi

Chorzów

Domówka: Między nami jaskiniowcami!

Przed wakacjami wybierzemy się w czasy Flinstonów! Znajdzie się jakaś Wilma lub Fred? A może Barney? Betty? Osoby w najlepszych przebraniach wezmą udział w konkursie! Zabierz przyjaciół i zarezerwuj jeden z dostępnych stołów.

Godz. 20:00, MDK Batory

Rybnik

Festiwal Górnej Odry. „4 razy Szekspir”

Organizatorzy zapraszamy na najprawdopodobniej najmniejszy na świecie festiwal szekspirowski, gdzie różne zespoły aktorów, muzyków i twórców teatralnych mierzą się z tekstami jednego z największych dramatopisarzy wszechczasów. Widzowie zostaną zapraszeni w cztery miejsca w obrębie centrum Rybnika: na plac przed punktem informacji turystycznej halo!Rybnik, do Galerii Rzecznej, do kaplicy św. Juliusza w starym kompleksie szpitalnym oraz do klubu NOC. Tam zespoły aktorskie Teatru Na Pół, Teatru Powrotów i zaproszeni goście wystawią dla fragmenty dramatów: Sen nocy letniej, Król Lear, Macbeth i Otello.

Godz. 18:00, Plac przed halo!Rybnik

Świętochłowice

Rodzinny Fest z Radiem Best

Już 28 czerwca odbędzie się Rodzinny Fest z Radiem Best, który zorganizowany zostanie się nad malowniczym Stawem Kalina w dzielnicy Zgoda. To będzie pierwszy z trzech niezwykłych przystanków Radia Best w Świętochłowicach tego lata.

Na scenie zobaczycie i usłyszycie znakomitych artystów dobrze znanych z radiowej anteny: Janusz Gorlej, Mona Lisa, Duet Karo. Wspaniałą atmosferę i wiele pozytywnej energii zapewnią prowadzący wydarzenie: Marcin Janota i Marcin Skalski.

To doskonała okazja, by spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół, ciesząc się muzyką, dobrą zabawą i letnim klimatem.

Godz. 17:00, Staw Kalina

Bytom

Święto Bytomia – dzień drugi

Drugiego dnia tegorocznego Święta Bytomia na scenie zobaczymy:

15.45-16.30 – Koncert Stwora Głodomora – program dla dzieci

16.45-18.00 – Lanberry

18.15-19.45 – Małgorzatę Ostrowską

20.00-22.00 – Gromee

Gliwice

Letnie Kino Plenerowe - Tajemniczy świat Arietty, Perfect Days

Letnie Kino Plenerowe rusza w swoje tour po Gliwicach. W programie znajdziecie filmowe hity dla widzów w każdym wieku. Zabierzcie ze sobą znajomych i rodzinę, przygotujcie koce, popcorn i cieszcie się doskonałym kinem pod chmurką.

W niedzielę 29 czerwca na ekranie zobaczymy: Tajemniczy świat Arietty (pokaz dla dzieci) oraz Perfect Days (pokaz dla dorosłych).

Godz. 19:00, Park Chopina

Tychy

Bing na żywo pt. „Wielkie Urodziny”

Wspaniała wiadomość dla Bingusiów i ich bliskich! Najbardziej uwielbiany przez dzieci na całym świecie króliczek Bing, wraz z przyjaciółmi, odwiedzi teatry w całej Polsce!

Spektakl „Wielkie Urodziny” to międzynarodowa produkcja w języku polskim. Przedstawienie zostało zrealizowane pod czujnym okiem twórców animacji, z myślą o najmłodszych widzach i doskonale dostosowane do ich percepcji. Na scenie pojawiają się: Bing, Sula, Coco, Pando i Flop w formie przepięknych, wielkoformatowych lalek, które na żywo animowane są przez utalentowanych polskich aktorów. Bing Na Żywo to wielka teatralna przygoda! Wspaniała scenografia, wesołe piosenki i duża dawka zabawy i interakcji z małymi widzami. Dla najmłodszych to wyjątkowa okazja do zobaczenia na żywo Binga i jego przyjaciół!

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 do 3-4 roku życia.

Godz. 10:00, Teatr Mały

Gliwice

Wakacyjna Scena Młodych – Warsztaty aktorskie

Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 7–11 lat. Każdego dnia na uczestników czekają nowe zajęcia aktorskie. Czas trwania: 4 godziny

Godz. 9:00, Teatr Miejski

Katowice

Spektakl „Następnego Dnia Rano...”

Komedia, która burzy tabu i udowadnia, że to, co ludzkie, nie powinno być powodem do wstydu. O czym jest spektakl?

Młoda para budzi się rano po przypadkowo spędzonej nocy, a sytuacja komplikuje się, gdy do akcji wkracza mama dziewczyny – wolna duchem hipiska. Jej obecność wywołuje lawinę komicznych sytuacji, a chłopak, pełen wstydu, musi zmierzyć się z własnymi uprzedzeniami.

Odważna tematyka: Spektakl porusza ważne tematy związane z intymnością i wstydem, zachęcając do otwartej rozmowy o ludzkich sprawach.

Przełamywanie tabu: „Następnego Dnia Rano...” udowadnia, że wstyd często rządzi nami niepotrzebnie, a otwartość może przynieść ulgę i zrozumienie.

Godz. 18:00, Teatr Żelazny

Chorzów

Warsztaty pszczelarskie dla dzieci "Skarby pszczelich uli"

W ramach akcji LATO Z CHCK organizatorzy zapraszają na fantastyczne warsztaty pszczelarskie dla dzieci pn. "Skarby pszczelich uli" na tarasie przy Kinie za Rogiem Grajfka w ChCK!

Poznaj fascynujący świat pszczół z bliska! Pod czujnym okiem pszczelarza Krzysztofa Poppe z Śląskie Miody - Pasieki Miejskie dowiecie się m.in.:

dlaczego pszczoły są tak ważne dla naszej planety,

jak powstaje miód i inne produkty pszczele,

kim jest królowa i jak wygląda życie w ulu,

oraz jak funkcjonują miejskie pasieki.

Godz. 11:00, Taras przy Kinie za Rogiem Grajfka w ChCK

Chorzów

Czwartkowe Kino Plenerowe w Chorzowie

Szykujcie się na letnie wieczory z kinem pod chmurką! Już w czwartek, 3 lipca o godzinie 20:30, na placu Mickiewicza w Chorzowie odbędzie się pierwszy seans kina plenerowego. O tym, jaki film zostanie wyświetlony na dużym ekranie zadecydują sami uczestnicy.

Godz. 20:00, Plac Mickiewicza