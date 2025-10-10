Sosnowieccy policjanci poszukują sprawców kradzieży – rozpoznajesz ich?

Policjanci z Komisariatu Policji III w Sosnowcu prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do której doszło 3 lipca br. w jednym ze sklepów spożywczych przy ulicy Lenartowicza w Sosnowcu. Sprawcy, których wizerunki publikujemy, ukradli produkty spożywcze oraz alkohol o łącznej wartości przekraczającej 1000 złotych.

Policja udostępniła wizerunek

Funkcjonariusze dążą do ustalenia tożsamości i mężczyzn widocznych na zabezpieczonym nagraniu monitoringu. Wszystkie osoby, które rozpoznają sprawców lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do rozwiązania tej sprawy, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numer telefonu 47 8520 300.

Informacje można również przekazywać anonimowo – każda, nawet z pozoru drobna wskazówka, może pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców i doprowadzić do ich zatrzymania.