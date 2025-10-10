Najciekawsze wydarzenia tygodnia: koncerty, spektakle i atrakcje w regionie [10.10-16.10]

Planujesz tydzień pełen wrażeń? Od 10 do 16 października w regionie czeka masa atrakcji! Niezapomniane koncerty, poruszające spektakle, lokalne festyny i rodzinne wydarzenia to dopiero początek. Nie zabraknie też solidnej dawki śmiechu – na scenach pojawią się znani stand-uperzy z nowymi programami. To świetna okazja, by oderwać się od codzienności i dobrze się bawić. Sprawdź nasze zestawienie i zaplanuj wolny czas!

Bytom

Koncert: SBB – The Best Of

SBB to ikoniczny zespół rocka progresywnego, który zrewolucjonizował polską scenę muzyczną. Według krytyków muzycznych grupa SBB wybrana została najlepszym zespołem muzycznym ostatniego 50-lecia w Polsce.

Trzon zespołu stanowią trzej muzycy: klawiszowiec i wokalista Józef Skrzek, gitarzysta Apostolis Anthimos oraz perkusista Jerzy Piotrowski. To właśnie połączenie różnorodnych talentów i inspiracji muzycznych sprawiło, że SBB stało się jednym z najbardziej niepowtarzalnych zespołów w kraju i Europie.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Bajkowa Domówka w Batorym

Organizatorzy zapraszają na kolejną Domówkę w Batorym! Tym razem zanurzymy się w świecie bajek! Jak co miesiąc najlepsze stroje będą nagradzane w konkursie. Zabierz przyjaciół i zarezerwuj jeden z dostępnych stołów.

Godz. 20:00, Miejski Dom Kultury Batory

Ruda Śląska

Marek Torzewski – koncert

Trasa koncertowa po Polsce Marka Torzewskiego z rodziną. Koncert jest gwarancją dobrej zabawy oraz niesamowitej integracji artysty z publicznością. W wykonaniu artysty usłyszymy przeboje polskie i włoskie bardzo lubiane przez wszystkich.

Godz. 18:00, Dom Kultury Bielszowice

Sosnowiec

Nocne zwiedzanie Teatru Zagłębia

10 października o godz. 21.30 organizatorzy zapraszają na nocne zwiedzanie Teatru Zagłębia wraz z aktorem Michałem Bałagą. Widzowie, którzy zakupili lub planują zakupić bilety na 10 października na spektakl „Szpilmanowie” mogą wziąć udział w bezpłatnym zwiedzaniu teatru po pokazie. Jedynym warunkiem jest zakup biletu i wcześniejsze zapisanie się na listę zwiedzających.

Godz. 21:30, Teatr Zagłębia

Świętochłowice

Dzień Sąsiada na Chropaczowie

Już 10 października w dzielnicy Chropaczów odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Dzień Sąsiada. Na uczestników czeka bogaty program rozrywkowo-edukacyjny. Organizatorzy przygotowali m.in. malowanie twarzy, dmuchańce, tory przeszkód, giga gry, zaplatanie warkoczyków oraz pokaz pierwszej pomocy. Swoją obecność zapowiedziały także służby miejskie.

Godz. 15:00, teren Szkoły Podstawowej nr 17

Katowice

43. Rawa Blues Festival

Rawa Blues Festival odbywa się co roku na początku października w Katowicach. Historia festiwalu rozpoczęła się w 1981 roku, a jego pomysłodawcą i założycielem był Irek Dudek. Z czasem Rawa Blues stała się największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem bluesowym w Polsce.

Podczas 43. edycji zagrają między innymi:

SHEMEKIA COPELAND

TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS

ERIC SARDINAS

DUDEK SUPER HARP

L.R. PHOENIX

FREE BLUES BAND

STONAGE FULL OF SUN

COFFEE EXPERIMENT

ADAM KULISZ BLUES SESSION

Caroline & The Lucky Ones, Koher, Krem, Rusty Pine, Vibe Brothers Band

Godz. 11:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Sosnowiec

Rajd “Jesienny Tropiciel”

11 października odbędzie się kolejna impreza rekreacyjno-sportowa Rajd “Jesienny Tropiciel”, realizowana w ramach gminnego programu Bliżej Siebie-radość życia pn.”Rodzinne Rajdy na orientację Bliżej Siebie – radość życia”.

Godz. 10:00, Park Dietla i Park Sielecki

Świętochłowice

Dzień Sąsiada na Lipinach

Już 11 października, w godzinach od 15:00 do 18:00, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Matylda” przy ul. Franciszka Pieczki 1 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Dzień Sąsiada na Lipinach. To świetna okazja, by zintegrować się z lokalną społecznością i spędzić czas w rodzinnej atmosferze.

Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program przygotowany z myślą o wszystkich – małych i dużych. W planie m.in.:

tory przeszkód,

dmuchańce,

malowanie twarzy,

pokaz pierwszej pomocy,

obecność służb miejskich,

giga gry,

warkoczyki,

i wiele, wiele więcej!

Godz. 15:00, teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Matylda”

Chorzów

Spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem. Poprowadzi i zaśpiewa Kamil Franczak

Organizatorzy zapraszają na spotkanie z wyjątkowym twórcą. Gościem Miejskiego Domu Kultury Batory będzie Jacek Cygan - poeta, autor tekstów piosenek, prozaik i dramaturg.

Spotkanie poprowadzi i zaśpiewa Kamil Franczak - Wokalista, aktor i songwriter. Laureat festiwali oraz nagród muzycznych. Debiutował w Opolu w 2010 roku z zespołem Zero Procent, z którym w latach 2004-2013 wydał dwa albumy i zagrał setki koncertów.

Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury Batory

Katowice

Another Pink Floyd i Marek Raduli symfonicznie

Największe dzieła Floydów wykonane przez zespół rockowy z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej w niezwykłych aranżacjach inspirowanych współczesną muzyką filmową, które zostały specjalnie opracowane na tę okazję.

Usłyszycie przeboje Pink Floyd w wersjach, które nawiązują do brzmienia koncertowego największych przebojów Hansa Zimmera. Klimat, emocje, doskonała gra starannie zaprojektowanych świateł, potężny ekran w kształcie koła z ruchomymi lampami na okręgu i efekty laserowe oraz wizualizacje.

Wszystko to przeniesie widzów w świat nieśmiertelnej muzyki Pink Floyd.

Godz. 18:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Ruda Śląska

Żmijewski – Cohen: Po miłości kres

Przygotuj się na wyjątkowy wieczór z Arturem Żmijewskim, który po latach sukcesów jako aktor i reżyser wkracza na scenę jako wokalista.

W projekcie „Cohen – Po miłości kres” oddaje hołd Leonardowi Cohenowi, prezentując jego utwory w osobistych, emocjonalnych interpretacjach. Na koncertowej scenie usłyszymy takie utwory jak „Alleluja”, „W tajnym życiu mym” (In My Secret Life), „Zuzanna”, „Tańczmy po miłości kres”

(Dance Me To The End of Love), „Wspomnienie” (Memories) oraz wiele innych. Każdy z nich, dzięki doskonałym tłumaczeniom autorstwa Macieja Zembatego, Romana Kołakowskiego i Michała Kuźmińskiego, zyskuje nowe życie, wprowadzając słuchaczy w świat pełen poezji, emocji i głębokiej refleksji. To muzyczna podróż pełna pasji, współpracy z bliskimi i uznanymi artystami, której nie możesz przegapić!

Godz. 19:00, Dom Kultury Bielszowice

Zabrze

Kabaret Młodych Panów - 20 lecie - Z żartami nie ma żartów

W najnowszym programie widzowie będą mieli okazję ponownie spotkać się z ulubionymi postaciami, które na przestrzeni lat wywoływały najwięcej śmiechu i wzruszeń. Nie zabraknie także momentów pożegnań z postaciami, które na zawsze zapiszą się w historii kabaretu.

Program zapowiada się jako wyjątkowa mieszanka satyry, inteligentnego humoru i ostrej obserwacji otaczającego nas świata. Kabaret Młodych Panów po raz kolejny będzie udowadniał, że humor, to potężna broń z którą nie ma żartów.

Kabaret Młodych Panów zaprasza wszystkich na wspólne świętowanie 20-lecia na scenie. „Z żartami nie ma żartów” to nie tylko podsumowanie dotychczasowej kariery, ale również obietnica dalszych lat pełnych humoru, refleksji i doskonałej zabawy.

Godz. 16:00, Dom Muzyki i Tańca

Gliwice

Tu sztuka Malucha

Zabierzcie maluszki do teatru – na zajęciach dla dzieci pomiędzy 6 miesiącem a 2 rokiem życia spotkacie się ze sztuką poprzez zabawę obrazem, dźwiękiem i ruchem w oparciu o metody E.E. Gordona i Weroniki Sherborne.

W zajęciach dziecko uczestniczy razem z opiekunem. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Godz. 10:00, Teatr Miejski

Gliwice

Adam Sobaniec w programie „Podwójne Szczęście”

Nowy program, w którym Adam Sobaniec dzieli się swoim najnowszym życiowym doświadczeniem – ojcostwem. A że los postanowił podwoić mu emocje, obowiązki i nieprzespane noce, to na scenie nie zabraknie historii o bliźniaczkach i absurdach rodzicielstwa. Ale spokojnie – to wciąż ten sam Adam, którego znacie i lubicie!

W swoim charakterystycznym stylu Adam przecina rzeczywistość na ostre, celne i bezlitośnie zabawne obserwacje. Spodziewaj się błyskotliwego humoru, dynamicznej improwizacji i historii, które pokazują absurd i nieprzewidywalność codzienności – niezależnie od jej etapu.

Przyjdź i zobacz, jak wygląda życie ojca na pełnym etacie – w wersji, której nie znajdziesz w poradnikach dla rodziców!

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Ruda Śląśka

Spektakl „Kłamstwo” – komedia małżeńska

Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo, zabawne studium, właśnieąŚ Kłamstwa. Florian Zeller, francuski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemarku, porusza się z gracją baletnicy i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach ludzkich umysłów. Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal tylko czworo, jak to jest możliwe? Wszystkiego dowiecie się podczas spektaklu „Kłamstwo”!

Godz. 18:00, Dom Kultury Bielszowice

Chorzów

Roksza – Ultrafiolet

Koncert w wykonaniu Roksany Tomeckiej. Raperka, absolwentka szkoły muzycznej na wydziale wokalistyki jazzowej, multiinstrumentalistka, studentka filozofii, ale przede wszystkim pozytywnie zakręcona dusza, która ukojenie znajduje w tworzeniu muzyki. W swojej twórczości bazuje głównie na emocjach i uczuciach, które selekcjonuje i uwiecznia na ścieżkach dźwiękowych. Łączy różne style, szuka nowych brzmień i walczy o to by jej muzyka choć w małym stopniu zmieniała świat na lepsze. Któregoś dnia odkryła w sobie miłość do koloru fioletowego, który stał się dla niej symbolem wewnętrznej siły i zewnętrznej magii. miłość tą chce rozprzestrzeniać.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Z kulturą po zdrowie – spotkanie

Wyjątkowe spotkanie z Andrzejem Kawką, podczas którego publiczność zgromadzona na sali będzie miała możliwość zadania pytań oraz wzięcia udziału w specjalnej projekcji filmu “Imagine” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Stand-up: Paweł Chałupka „Życie jest nobelon”

Artysta powraca z zupełnie nowym, świeżutkim programem stand-upowym. Jeśli myślisz, że już niczym Cię nie zaskoczy – grubo się mylisz. To, co tym razem przygotował, to jazda bez trzymanki przez najdziwniejsze zakamarki codzienności – tej naszej, polskiej, absurdalnej.

Paweł Chałupka – Zdobył serca widzów prawdziwymi historiami z życia z czasów pracy w gastronomii, jednak pod maską frustrata skrywa skrzydlatą duszę i pięknie pokręcony umysł. Nie zdziwcie się, jeśli jego występ nagle zacznie wykraczać znacznie poza ramy tradycyjnego stand-upu.

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Zabrze

Diana Krall – koncert

Diana Krall to jedyna jazzowa wokalistka z ośmioma albumami, które zadebiutowały na szczycie listy Billboard Jazz Albums. Ponadto, za swoje krążki otrzymała także dwie nagrody Grammy oraz dziesięć nagród Juno. Do tego zdobyła również dziewięć złotych, trzy platynowe oraz siedem multiplatynowych płyt. Wyjątkowy kunszt Krall wykracza poza każdy styl muzyczny i uczynił ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek naszych czasów. Jak zauważył „The New York Times”, Krall posiada „głos jednocześnie chłodny i duszny, którym włada z rytmicznym wyrafinowaniem”.

Godz. 20:00, Dom Muzyki i Tańca