„Choinka z prezentami” w Sosnowcu – wystawa rękodzieła w Bibliotece Młodzieżowej / fot. materiały organizatora

Biblioteka Młodzieżowa w Sosnowcu zaprasza na wystawę rękodzieła Wiesławy Polaczkiewicz „Choinka z prezentami”. Wstęp wolny, ekspozycja do 31 stycznia 2026 r.

Biblioteka Młodzieżowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1a zaprasza od 24 listopada 2025 do 31 stycznia 2026 r. na wyjątkową wystawę rękodzieła Wiesławy Polaczkiewicz – „Choinka z prezentami”. Wstęp na wystawę jest wolny.

Świąteczny klimat i unikatowe prace

Ekspozycja łączy tradycyjne techniki rękodzielnicze z inspiracją świątecznym klimatem. Odwiedzający będą mogli zobaczyć niepowtarzalne ozdoby i dekoracje, które wprowadzą w atmosferę nadchodzących świąt.

Godziny zwiedzania i zaproszenie

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki Młodzieżowej w Sosnowcu. To doskonała okazja, aby poczuć magię świąt, poznać lokalne rękodzieło i zainspirować się do własnych kreatywnych projektów.

Zapraszamy mieszkańców Sosnowca do odwiedzania wystawy, komentowania wrażeń oraz zapoznania się z innymi wydarzeniami kulturalnymi na sosnowiecki.pl.