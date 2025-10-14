Elektronik uczcił mgr inż. Janinę Bialik

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych obchodzi w tym roku 60-lecie. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej odsłonięto tablicę pamiątkową oraz nadano auli szkolnej imię mgr inż. Janiny Bialik.

Janina Bialik tworzyła fundamenty Elektronika

Pełniła funkcję Dyrektora Szkoły w latach 1974-1991. Wprowadziła szkołę na ścieżkę dynamicznego rozwoju, nadając jej rangę jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce. Jej wizja nowoczesnego szkolnictwa połączona z niezwykłą konsekwencją i siłą charakteru przyniosła konkretne efekty: nowy budynek szkoły, w którym do dziś kształcą się uczniowie. Pozostawiła po sobie nie tylko mury, ale przede wszystkim ducha szkoły, opartego na wiedzy, pasji i odpowiedzialności.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie szkoły, absolwenci, nauczyciele, dyrekcja, a honorowym gościem był doc. dr hab. inż. Włodzimierz Bialik – syn Pani Dyrektor.