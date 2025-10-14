Sięgnij po miejskie stypendium artystyczne dla uzdolnionych uczniów i studentów

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów, mieszkańców Sosnowca.
Kto może starać się o stypendium?
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie.
Złóż wniosek o miejskie stypendium artystyczne
Wniosek w wersji oryginalnej, papierowej należy złożyć we wskazanym terminie do Wydziału Kultury i Promocji Miasta w Sosnowcu. Ponadto wnioski w wersji edytowalnej (WORD) oraz w przypadku nagrań muzycznych przesłać linki lub pliki drogą elektroniczną. Całość należy wysłać na adres e-mail: [email protected].
Wnioski należy składać do 12 listopada 2025 r.