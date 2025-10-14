Wiadomości z Sosnowca

Sięgnij po miejskie stypendium artystyczne dla uzdolnionych uczniów i studentów

  • Dodano: 2025-10-14 12:30

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów, mieszkańców Sosnowca.

Kto może starać się o stypendium?

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Złóż wniosek o miejskie stypendium artystyczne

Wniosek w wersji oryginalnej, papierowej należy złożyć we wskazanym terminie do Wydziału Kultury i Promocji Miasta w Sosnowcu. Ponadto wnioski w wersji edytowalnej (WORD) oraz w przypadku nagrań muzycznych przesłać linki lub pliki drogą elektroniczną. Całość należy wysłać na adres e-mail: [email protected].

Wnioski należy składać do 12 listopada 2025 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również