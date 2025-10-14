Sięgnij po miejskie stypendium artystyczne dla uzdolnionych uczniów i studentów / fot. UM Sosnowiec

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów, mieszkańców Sosnowca.

Kto może starać się o stypendium?

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Złóż wniosek o miejskie stypendium artystyczne

Wniosek w wersji oryginalnej, papierowej należy złożyć we wskazanym terminie do Wydziału Kultury i Promocji Miasta w Sosnowcu. Ponadto wnioski w wersji edytowalnej (WORD) oraz w przypadku nagrań muzycznych przesłać linki lub pliki drogą elektroniczną. Całość należy wysłać na adres e-mail: [email protected].

Wnioski należy składać do 12 listopada 2025 r.