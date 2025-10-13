„Janek” i „Super Janek” do wzięcia! Sprawdźcie szczegóły

W dniach 13.10.2025 r. – 12.11.2025 r. można składać wnioski z propozycjami kandydatur do Nagród Miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za upowszechnianie i ochronę kultury.

Czym jest „Janek” oraz „Super Janek”?

Nagroda Miasta Sosnowca – „Janek” oraz „Super Janek” przyznawane są w następujących kategoriach:

Szczególne osiągniecia artystyczne w danym roku („Janek”)

Upowszechnianie i ochrona kultury („Janek”)

Za całokształt twórczości artystycznej („Super Janek”)

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za upowszechnianie i ochronę kultury mogą składać: jednostki miejskie, laureaci Nagród Miasta lat poprzednich, prezydent Miasta Sosnowca, mieszkańcy Sosnowca (min. 20 osób).

Wnioski powinny być wypełnione na formularzach, których wzory dostępne są TUTAJ

Gdzie złożyć wniosek?

Podpisane wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za upowszechnianie i ochronę kultury oraz dokumentację przedstawiającą osiągnięcia (np. katalogi wystaw, fotografie, publikacje, dyplomy, recenzje itp.) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20 (liczy się data wpływu do Urzędu), natomiast w przypadku nagrań muzycznych i filmowych przesłać linki lub pliki. Dodatkowo wniosek należy przesłać elektronicznie (w wersji edytowalnej – word ) do 12.11.2025 r. na adres e-mail: [email protected]