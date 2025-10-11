Alarm przeciwpożarowy na Stadionie Zimowym w Sosnowcu. Ewakuowano 2500 kibiców

Piątkowy mecz hokejowy w Sosnowcu przyniósł kibicom nie tylko sportowe emocje. Doszło do nagłej ewakuacji z powodu alarmu przeciwpożarowego.

Nagła ewakuacja podczas meczu hokejowego

W piątek 10 października na Stadionie Zimowym w Sosnowcu odbył się mecz hokeja na lodzie ECB Zagłębie Sosnowiec i KS Unii Oświęcim. W 13 minucie spotkania około godziny 19:21 na terenie obiektu zadziałał alarm przeciwpożarowy i konieczna była ewakuacja 2500 kibiców. Na miejsce zdarzenia przyjechała straż pożarna, która dokładnie sprawdziła obiekt. Okazało się, że uruchomiona została liniowa czujka dymu nad płytą lodowiska, która spowodowała zadziałanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Po około 15 minutach drużyny oraz ewakuowani kibice wrócili do hali, gdzie kontynuowano mecz.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:1 dla Zagłębia, co sprawiło, że obecnie sosnowiczanie są liderem polskiej ligi.