W dniach 15-17 października 2025 roku Sosnowiecka Rada Kobiet i Akademia Humanitas zapraszają na Girls’ Week. Trzydniowa konferencja skierowana jest do uczennic klas 7-8. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Girls’ Week w Sosnowcu

Będą to trzy dni spotkań, wykładów, dyskusji z ekspertkami, ekspertkami i przedstawicielami partnerskich instytucji, których zaproszono do współpracy. Wydarzenie podzielono tematycznie: Dzień Dobrostanu Psychicznego (15 października), Dzień Zdrowia Intymnego (16 października) i Dzień Bezpieczeństwa (17 października).

Dzień dobrostanu psychicznego 15 października

9:00 – 9:30: Otwarcie Konferencji

9:30 – 10:00: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet

10:00 – 10:45: „Jak budować pewność siebie i nie bać się swojego głosu?” – Monika Szczepanik

10-45 – 11:00: Przerwa

11:00 – 11:40: „Jak wyrażać swoje emocje?” – dr n med. Dorota Prysak

11:40 – 12:15: „Moja drużyna marzeń – o przyjaźni, wsparciu i budowaniu relacji” – dr Dominika Wienchor

12:15 – 12:30: Przerwa

12:30 – 13:15: “Mentoring tworzący nowe pokolenia – historie starszych sióstr” – Fundacja Union of Sisterhood

Dzień zdrowia intymnego 16 października

9:00 – 9:45: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet

9:45 – 10:30: “Położna – Wsparcie w Okresie Dojrzewania” – Weronika Dryja (Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM)

10:30 – 10:45: Przerwa

10:45-11:15: “Pierwsza wizyta u ginekologa” – lek. Natalia Jainta

11:15 – 11:45: “Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” – znaczenie szczepień ochronnych – dr nauk med. Barbara Koleżyńska

11:45 – 12:00: Przerwa

12:00 – 12:30: “Kobiece centrum mocy – jak dbać o mięśnie dna miednicy bez tabu” – Izabela Bressler

12:30 – 13:15: “Eko-menstruacja” – Olga Dajewska-Ćwierk

Dzień bezpieczeństwa 17 października