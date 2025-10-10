Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiecka Rada Kobiet i Akademia Humanitas zapraszają na Girls’ Week

  • Dodano: 2025-10-10 10:45

W dniach 15-17 października 2025 roku Sosnowiecka Rada Kobiet i Akademia Humanitas zapraszają na  Girls’ Week. Trzydniowa konferencja skierowana jest do uczennic klas 7-8. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Girls’ Week w Sosnowcu

Będą to trzy dni spotkań, wykładów, dyskusji z ekspertkami, ekspertkami i przedstawicielami partnerskich instytucji, których zaproszono do współpracy. Wydarzenie podzielono tematycznie: Dzień Dobrostanu Psychicznego (15 października), Dzień Zdrowia Intymnego (16 października) i Dzień Bezpieczeństwa (17 października).

Dzień dobrostanu psychicznego 15 października

  • 9:00 – 9:30: Otwarcie Konferencji
  • 9:30 – 10:00: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet
  • 10:00 – 10:45: „Jak budować pewność siebie i nie bać się swojego głosu?” – Monika Szczepanik
  • 10-45 – 11:00: Przerwa
  • 11:00 – 11:40: „Jak wyrażać swoje emocje?” – dr n med. Dorota Prysak
  • 11:40 – 12:15:  „Moja drużyna marzeń – o przyjaźni, wsparciu i budowaniu relacji” – dr Dominika Wienchor
  • 12:15 – 12:30: Przerwa
  • 12:30 – 13:15: “Mentoring tworzący nowe pokolenia – historie starszych sióstr” – Fundacja Union of Sisterhood

Dzień zdrowia intymnego 16 października

  • 9:00 – 9:45: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet
  • 9:45 – 10:30: “Położna – Wsparcie w Okresie Dojrzewania” – Weronika Dryja (Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM)
  • 10:30 – 10:45: Przerwa
  • 10:45-11:15: “Pierwsza wizyta u ginekologa” – lek. Natalia Jainta
  • 11:15 – 11:45: “Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” – znaczenie szczepień ochronnych – dr nauk med. Barbara Koleżyńska
  • 11:45 – 12:00: Przerwa
  • 12:00 – 12:30: “Kobiece centrum mocy – jak dbać o mięśnie dna miednicy bez tabu” – Izabela Bressler
  • 12:30 – 13:15: “Eko-menstruacja” – Olga Dajewska-Ćwierk

Dzień bezpieczeństwa 17 października

  • 9:00 – 9:45: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet
  • 9:45 – 10:30: „Nastolatka bezpieczna poza domem” – oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska
  • 10:30 – 10:45: Przerwa
  • 10:45 – 11:15: „Nastolatka bezpieczna w sieci” – Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
  • 11:15 – 12:00: “Bullying – prześladowanie i dręczenie rówieśnicze w szkole. Prawdy i mity na temat zjawiska” – Małgorzata Golonka-Wójcik
  • 12:00 – 12:30: “Uzależnienia: Emocje, Motywy, Droga do Zmiany” – Barbara Prusinowska-Opalska (Zielony Przylądek)
  • 12:30 – 12:45: Przerwa
  • 12:45 – 13:30: “Na jednym się nie kończy” – Fundacja Mentalnie Równi
  • 13:30-14:15: “Filtry, porównania i algorytmy. Jak social media wpływają na samoocenę dziewcząt” – Ewa Domańska (NASK)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również