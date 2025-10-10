W dniach 15-17 października 2025 roku Sosnowiecka Rada Kobiet i Akademia Humanitas zapraszają na Girls’ Week. Trzydniowa konferencja skierowana jest do uczennic klas 7-8. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Girls’ Week w Sosnowcu
Będą to trzy dni spotkań, wykładów, dyskusji z ekspertkami, ekspertkami i przedstawicielami partnerskich instytucji, których zaproszono do współpracy. Wydarzenie podzielono tematycznie: Dzień Dobrostanu Psychicznego (15 października), Dzień Zdrowia Intymnego (16 października) i Dzień Bezpieczeństwa (17 października).
Dzień dobrostanu psychicznego 15 października
- 9:00 – 9:30: Otwarcie Konferencji
- 9:30 – 10:00: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet
- 10:00 – 10:45: „Jak budować pewność siebie i nie bać się swojego głosu?” – Monika Szczepanik
- 10-45 – 11:00: Przerwa
- 11:00 – 11:40: „Jak wyrażać swoje emocje?” – dr n med. Dorota Prysak
- 11:40 – 12:15: „Moja drużyna marzeń – o przyjaźni, wsparciu i budowaniu relacji” – dr Dominika Wienchor
- 12:15 – 12:30: Przerwa
- 12:30 – 13:15: “Mentoring tworzący nowe pokolenia – historie starszych sióstr” – Fundacja Union of Sisterhood
Dzień zdrowia intymnego 16 października
- 9:00 – 9:45: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet
- 9:45 – 10:30: “Położna – Wsparcie w Okresie Dojrzewania” – Weronika Dryja (Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM)
- 10:30 – 10:45: Przerwa
- 10:45-11:15: “Pierwsza wizyta u ginekologa” – lek. Natalia Jainta
- 11:15 – 11:45: “Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” – znaczenie szczepień ochronnych – dr nauk med. Barbara Koleżyńska
- 11:45 – 12:00: Przerwa
- 12:00 – 12:30: “Kobiece centrum mocy – jak dbać o mięśnie dna miednicy bez tabu” – Izabela Bressler
- 12:30 – 13:15: “Eko-menstruacja” – Olga Dajewska-Ćwierk
Dzień bezpieczeństwa 17 października
- 9:00 – 9:45: „Catcalling to nie komplementy!” – Kampania Sosnowieckiej Rady Kobiet
- 9:45 – 10:30: „Nastolatka bezpieczna poza domem” – oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska
- 10:30 – 10:45: Przerwa
- 10:45 – 11:15: „Nastolatka bezpieczna w sieci” – Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
- 11:15 – 12:00: “Bullying – prześladowanie i dręczenie rówieśnicze w szkole. Prawdy i mity na temat zjawiska” – Małgorzata Golonka-Wójcik
- 12:00 – 12:30: “Uzależnienia: Emocje, Motywy, Droga do Zmiany” – Barbara Prusinowska-Opalska (Zielony Przylądek)
- 12:30 – 12:45: Przerwa
- 12:45 – 13:30: “Na jednym się nie kończy” – Fundacja Mentalnie Równi
- 13:30-14:15: “Filtry, porównania i algorytmy. Jak social media wpływają na samoocenę dziewcząt” – Ewa Domańska (NASK)