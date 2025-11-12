Policjanci z Sosnowca pomogli kobiecie, której samochód odmówił posłuszeństwa

W poniedziałek, 5 listopada, około godziny 15.30, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sosnowieckiej komendy – sierż. szt. Dariusz Stolarek oraz st. sierż. Kacper Warda – podczas patrolu zauważyli samochód unieruchomiony na ulicy Mikołajczyka w Sosnowcu. Mundurowi postanowili pomóc i zepchnęli samochód na pobliski parking.

Zator na drodze i potrzeba pomocy

W tym czasie na drodze panował wzmożony ruch, a stojący na jezdni pojazd powodował utrudnienia i tworzący się zator. Mundurowi natychmiast zatrzymali radiowóz i podjęli interwencję. Jak się okazało, kobieta, która stała przy swoim samochodzie, potrzebowała pomocy – auto niespodziewanie odmówiło posłuszeństwa i nie była w stanie samodzielnie zjechać z jezdni.

Szybka reakcja i bezpieczne przesunięcie auta

Policjanci bez wahania zaoferowali swoją pomoc. Wspólnie z przechodniem zepchnęli niesprawny pojazd w bezpieczne miejsce, na pobliski parking. Tam kobieta mogła spokojnie oczekiwać na przyjazd pomocy drogowej.

Przywrócenie bezpieczeństwa ruchu

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się przywrócić płynność ruchu oraz zapobiec ewentualnemu zagrożeniu dla innych uczestników drogi.