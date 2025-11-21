Wiadomości z Sosnowca

Sosnowieccy policjanci ponownie szkolą medyków!

  • Dodano: 2025-11-21 11:00

Przedwczoraj po raz kolejny sosnowieccy policjanci – doświadczeni instruktorzy taktyki i technik interwencji – przeprowadzili specjalistyczne szkolenie dla medyków z SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Sosnowieccy policjanci szkolą ratowników medycznych

Zajęcia ukierunkowane były na praktyczne aspekty samoobrony, reagowania na agresję oraz właściwą ocenę zagrożeń podczas działań w terenie. Regularne treningi tego typu realnie zwiększają bezpieczeństwo ratowników.

Techniki uwalniania i reagowania na agresję

Podczas wczorajszych zajęć policyjni instruktorzy skupili się na prezentacji oraz praktycznym przećwiczeniu technik pozwalających na uwalnianie się z różnego rodzaju uchwytów, szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni – takich jak wnętrze ambulansu czy ciasne pomieszczenia mieszkalne. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, jak skutecznie i bezpiecznie reagować, gdy agresor próbuje ich chwycić lub zablokować ruch.

Radzenie sobie z agresją słowną i fizyczną

Kolejnym elementem szkolenia były metody radzenia sobie z agresją słowną i fizyczną. Policjanci omawiali zarówno techniki deeskalacji, jak i zasady podejmowania decyzji o konieczności samoobrony. Szczególny nacisk położono na analizę ryzyka, czyli szybkie i świadome ocenianie poziomu zagrożenia oraz prawidłowe zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji właściwym służbom.

Współpraca zespołowa w sytuacjach kryzysowych

Uczestnicy szkolenia ćwiczyli także współpracę zespołową w sytuacjach kryzysowych. Symulowane scenariusze obejmowały wspólne działania w obliczu agresywnego pacjenta, konieczność wycofania się z niebezpiecznego miejsca oraz wzajemne wsparcie między ratownikami i policjantami.

Korzyści ze szkoleń praktycznych

Tego rodzaju praktyczne szkolenia pozwalają nie tylko doskonalić umiejętności obronne, ale także uczą świadomości zagrożeń i właściwych reakcji w stresujących sytuacjach. Dzięki temu ratownicy mogą skuteczniej chronić siebie, swoich współpracowników oraz pacjentów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo podejmowanych interwencji.

