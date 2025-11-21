Muzyka, humor i emocje: najlepsze wydarzenia w regionie [21–27 listopada]

Nadchodzący tydzień zapowiada się wyjątkowo intensywnie! Od 21 do 27 listopada region wypełnią muzyka, humor i emocje. Na scenie pojawi się kultowy Kabaret MUMIO, a fanów rywalizacji czeka pełen adrenaliny Quiz Sportowy. Muzyczne wieczory uświetnią koncerty zespołu Enej, Krzysztofa Cugowskiego, grupy COMA i wielu innych artystów. Do tego wiele ciekawych spektakli i wydarzeń dla całych rodzin. Sprawdź, gdzie warto się wybrać!

Chorzów

Koncert „Jesienne Spotkania z Folklorem”

Organizatorzy zapraszają na wyjątkowy koncert „Jesienne Spotkania z Folklorem”, który w tym roku nabiera szczególnego znaczenia. Tegoroczny koncert będzie okazją do świętowania 25-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzów” - zespołu, który od ćwierćwiecza z pasją kultywuje i promuje polski folklor.

Podczas tego wieczoru wyruszymy we wzruszającą, muzyczno-taneczną podróż po różnych regionach Polski. Młodzi artyści zaprezentują zarówno barwny folklor z różnych zakątków naszego kraju, jak i swoje lokalne tradycje.

To niepowtarzalna okazja, by poczuć ducha polskiej kultury ludowej, przeżyć wyjątkowe chwile i wspólnie uczcić jubileusz zespołu.

Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury Batory

Gliwice

Sojka & Pęczak – koncert

Antek Sojka & Janek Pęczak: Spotkanie dwóch muzycznych światów. Co powstaje, gdy wrażliwość poezji i słowa spotyka się z gitarowym żywiołem? Odpowiedzią jest niezwykły akustyczny duet, który tworzą Antek Sojka i Janek Pęczak.

Godz. 20:00, Cechownia

Katowice

COMA RE-START: Gra o Wszystko

Po wyprzedanym w 10 godzin koncercie RE-START w rodzinnej Łodzi, legenda polskiego rocka rusza w trasę z niezwykłym widowiskiem multimedialnym, które prezentuje w ujęciu muzycznym i wizualnym najważniejsze utwory i momenty z historii zespołu. COMA cztery razy zagra o Wszystko, tworząc wyjątkową grę z własną historią!

Godz. 20:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Zabrze

Widowisko pt. "Mamma Mia"

Zorganizowane z ogromnym rozmachem widowisko pt. "Mamma Mia" przeniesie nas do lat 70' i czasów największej popularności szwedzkiego kwartetu ABBA na światowych parkietach. Przez ponad dwie godziny poznamy całą historię tego fenomenu muzyki rozrywkowej i usłyszymy zagrane i zaśpiewane na żywo przeboje.

Spektakl ten starszym słuchaczom odświeży wspomnienia z czasów ich młodości, szkolnych dyskotek, zaś tym młodszym przybliży twórczość prawdziwej legendy muzyki, jakim była niewątpliwie Abba.

Godz. 20:00, Dom Muzyki i Tańca

Bytom

Koncert: JANUSZ RADEK – RECITAL

Janusz Radek to niekwestionowany mistrz liryki, nie tylko krakowskiej. Obdarzony charakterystycznym głosem i błyskotliwą osobowością sceniczną. Od ponad 30 lat obecny w polskiej muzyce, fascynuje inteligentnym dialogiem, dystansem, humorem i emocją i charyzmą. Historia, wędrówki, sport i przede wszystkim rodzina, to inspiracje, z których czerpie natchnienie do tworzenia.

Ma na koncie 9 albumów, w tym 3 złote.

Godz. 18:00, Bytomskie Ccentrum Kultury

Katowice

The Legend of Rock Symphonic IV

The Legend of Rock Symphonic IV - Rock Never Dies! Na scenie mega głosy i gwiazdy wieczoru - legendarni członkowie zespołu Nightwish TARJA & MARCO

Koncert wypełni również grono wyjątkowych artystów w składzie Adam Wolski (Golden Life),Grzegorz Kupczyk (ex. TURBO), Maciej Balcar (ex. DŻEM), Wojtek Cugowski ale to jeszcze nie wszystkie ogłoszenia. Na scenie nie zabraknie również niezwykłych gitarzystów oraz niezawodnego Piotrka Szalika na perkusji. Całość dopełni niezastąpiona Legendarna Orkiestra Symfoniczna pod kierownictwem Stanisława Słowińskiego.

Godz. 20:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Zabrze

Koncert ENEJ - „Trasa z napisem love”

Zespół ENEJ zaprasza na koncerty z okazji 10-lecia piosenki "Kamień z napisem LOVE" oraz czwartej płyty Paparanoja!

- Podczas tych wyjątkowych spotkań zagramy piosenki, których dziś na co dzień nie gramy. Będą numery z Paparanoji, będą inne aranżacje piosenek, które dobrze znacie, coś nowego też zagramy, będzie uśmiech, będzie energia! A po koncertach będziemy dla Was. Zrobimy sobie zdjęcia, przybijemy piątki i wypijemy piwko – przekazują członkowie zespołu.

Godz. 20:00, CK Wiatrak

Gliwice

Kabaret MUMIO “Welcome Home Boys”

Wielowątkowa, porywająca opowieść o braterstwie, miłości, przyjaźni, sile i słabości. Podroż pełna zaskoczeń i wypróbowanego komizmu spod znaku Mumio, – rewelacyjne teksty, mistrzowskie aktorstwo, dbałość o każdy szczegół i nowoczesny poziom realizacyjny.

Oryginalna oprawa muzyczna na żywo, zaproszenie do odkrycia w sobie najróżniejszych rodzajów śmiechu.

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Katowice

Disco 80: С.C.Catch, Samantha Fox, Bad Boys Blue, Ottawan

Wielki festiwal muzyki pop Disco 80s z udziałem legendary artystów: С.C.Catch, Samantha Fox, Bad Boys Blue, Ottawan! Organizatorzy zebrali dla Was najbardziej błyszczącą obsadę gwiazd lat 80., które pojawią się na scenie i stworzą niezapomniany wieczór pełen nostalgii i niesamowitej energii.

Festiwal "Disco 80" to nie tylko muzyka, ale i prawdziwa atmosfera epoki – pełna kolorowych kostiumów, radości i energii. To podróż do przeszłości, która pozwala na nowo przeżyć autentyczne emocje dyskoteki lat 80. Nie przegapcie okazji, by zanurzyć się w tę niezapomnianą atmosferę i cieszyć się występami ikon światowej muzyki pop!

Godz. 19:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Zabrze

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów - 55 lat na scenie

Krzysztof Cugowski, legendarny rockman, współtwórca Budki Suflera, spełniony muzyk solowy. W tym roku rozpoczął jeden z najważniejszych okresów w swojej scenicznej drodze. Jubileuszowy rok, obfituje w koncerty i muzyczne wydarzenia, którymi Artysta chce uczcić 55 – lecie swojej kariery.

W tym niezwykłym roku premierę miała również autorska płyta Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów oraz poświęcona mu książka biograficzna.

Godz. 19:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

Bartosz Ostaszewski – koncert

Koncert jest podróżą w rzeczywistość od lat 60-tych po lata 90-te. Oparty na piosenkach między innymi Violetty Villas, Alicji Majewskiej, Zbigniewa Wodeckiego, Lady Pank, Dżemu. Połączony z historią o niezapomnianych przebojach. Organizatorzy zapraszają w podróż pełną emocji, wzruszeń i rockowego pazura.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Quiz Sportowy w Dwie Połowy

Organizatorzy zapraszają na 1 Quiz Sportowy w mieście z wiedzy o piłce nożnej. Quiz w dwie połowy! Jeśli wiesz, który piłkarz strzelił najwięcej bramek w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej to musisz 24 listopada stawić się w Druidzie!

9 kategorii, 63 pytania i masa nagród. Zbierz drużynę do max. 5 osób i przyjdź dobrze się bawić.

Godz. 18:30, Druid Pub

Chorzów

Koncert Mattenia: o tym, który widział swoje serce

premierowy koncert Mateusza Matteni-Trembaczowskiego, autora singli „Złote Drzwi” i „Kolęda dla Małej”. To wydarzenie łączące koncert z elementami monodramu i udziałem kameralnej orkiestry.

Album „O tym, który widział swoje serce”, którego premiera odbędzie się podczas koncertu, powstawał przez dwa lata, a w nagraniach wzięło udział ponad 40 muzyków. Koncert jest opowieścią drogi, historią bohatera i głęboką, czułą muzyczną podróżą.

Godz. 19:00, Teatr Rozrywki

Sosnowiec

Spekatkl „Brzydkie Kaczątko”

Co to znaczy, że to kaczątko jest „brzydkie”? Czy takie jest naprawdę? Nie, ale naprawdę zaczyna się takie czuć, kiedy inni w ten sposób je przezywają, tak je traktują. Dla niego to staje się prawdą.

Jednak to kaczątko jest po prostu trochę inne, niż reszta. Jakoś nie pasuje do świata, w którym przyszło mu się urodzić – do jego zasad i oczekiwań. Nie dlatego, że się buntuje, chce się wyróżnić, czy zwrócić na siebie uwagę – nie. Ono po prostu nie potrafi inaczej.

Kaczątko z tej przyczyny ma kłopoty – i to niemałe. Na dodatek myśli, że musi się z nimi zmierzyć całkiem samo. Na szczęście, wcale tak nie jest. Na szczęście, ma kochającą rodzinę. Jest jeden mądry nauczyciel. Są znajomi z podwórka. Wreszcie, są też łabędzie. Oni wszyscy mogą mu pomóc przestać myśleć o sobie źle – i ruszyć w świat czując, że jest piękne.

Godz. 10:00, Teatr Zagłębia

Bytom

Koncert: 10 Tenorów „Potęga w dziesiątce”

Międzynarodowe widowisko muzyczne, które łączy operowy kunszt z siłą przebojów świata. Dziesięciu charyzmatycznych tenorów, dziesięć wyjątkowych głosów i jeden wspólny cel: porwać publiczność w niezapomnianą muzyczną podróż przez najpiękniejsze arie, klasykę światowego popu, muzykę filmową, operetkę i utwory ludowe.

„Potęga w dziesiątce” to koncert, który udowadnia, że klasyczne głosy mogą zachwycać także w nowoczesnym repertuarze. Usłyszysz ponadczasowe przeboje takich artystów jak Elvis Presley, Tom Jones, Roy Orbison czy Queen, a także poruszające utwory włoskie, hiszpańskie, polskie i gruzińskie. Nie zabraknie wzruszeń, ale też energii, humoru i doskonałej interakcji z publicznością.

To nie tylko koncert – to spektakl, w którym siła głosu spotyka się z emocją, a każdy utwór nabiera nowego życia dzięki unikalnym aranżacjom i niepowtarzalnej atmosferze.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Gliwice

Il Volo – koncert

Niezwykle popularne na całym świecie włoskie trio Il Volo po raz drugi zaśpiewa na Górnym Śląsku. 26 listopada 2025 roku w PreZero Arenie Gliwice artyści zaprezentują swój nieprzeciętny talent, który łączy klasykę, operę i pop w jedyny w swoim rodzaju sposób. Te trzy zjawiskowe głosy i przeboje trafiają prosto do serc!

Godz. 20:00, Pre Zero Arena Gliwice

Katowice

KATEDRA - widowisko z okazji 100-lecia Archidiecezji Katowickiej

Na zakończenie jubileuszu 100-leica Archidiecezji Katowickiej powstaje wydarzenie, jakiego jeszcze w regionie nie było. „Katedra” to epicka, poruszająca do głębi opowieść inspirowana niezwykłą architekturą katowickiej katedry – jej światłem, przestrzenią, symboliką. To spektakl, który wciąga widza w emocjonalną podróż przez historię, wiarę i śląską tożsamość, pokazując je w zupełnie nowym, zaskakującym świetle.

W kilkunastu niezwykle sugestywnych obrazach scena Spodka zamienia się w żywą, pulsującą przestrzeń, w której splatają się wszystkie formy teatralnej ekspresji: muzyka, taniec, teatr, ruch, obraz i światło. To wielowymiarowa opowieść o chrześcijańskich korzeniach, ale silnie osadzona w lokalnym kontekście – pełna odniesień do śląskiej pobożności, zbiorowych doświadczeń i chwil, które na zawsze ukształtowały region.

Godz. 18:30, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Bytom

Spektakl: Klimakterium... i już

Spektakl „Klimakterium... i już” to przyjemny wieczorek z babami i dla bab, a jego wiodącym tematem jest słowo, którego na co dzień się nie wymawia. Cztery przyjaciółki, spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają drażliwy problem menopauzy na pioseneczki i tańce. O trapiących je dolegliwościach śpiewają do dobrze znanych melodii, np. o uderzeniach gorąca do nut piosenki „Kuba, wyspa jak wulkan”.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Zabrze

TRIP HOP MEETS ORCHESTRA

"Trip Hop meets Orchestra" to pierwszy tego typu projekt koncertowy, w którym klasyczne brzmienie instrumentów smyczkowych spotyka się z beatem, elektroniką i hipnotycznymi wokalami. To ukłon w stronę legend trip hopu, podany we współczesnej formie.

"Trip Hop meets Orchestra" to doświadczenie dźwiękowo-świetlne, wydarzenie dla tych, którzy tęsknią za atmosferą bristol sound i chcą ją poczuć na nowo.

Godz. 19:00, Dom Muzyki i Tańca