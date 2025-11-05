Wiadomości z Sosnowca

Policjanci z Sosnowca poszukują mężczyzny mogącego mieć związek z uszkodzeniem ciała

  • Dodano: 2025-11-05 07:00, aktualizacja: 2025-11-05 07:15

Policjanci z Komisariatu Policji II w Sosnowcu prowadzą postępowanie w sprawie naruszenia czynności narządów ciała mężczyzny. Do zdarzenia doszło 24 sierpnia br. przy ulicy Orlej w Sosnowcu. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała poniżej 7 dni.

Policja publikuje wizerunek podejrzewanego

W toku prowadzonych czynności śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym widoczny jest mężczyzna mogący mieć związek z przedmiotowym zdarzeniem.

- Publikujemy jego wizerunek z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości - przekazują mundurowi.

Każda informacja może pomóc

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę widocznego na nagraniu lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 8520 200.

Informacje można przekazywać anonimowo.

