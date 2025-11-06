38-latek zatrzymany z amfetaminą i marihuaną. Grozi mu do 10 lat więzienia

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, zatrzymano 38-letniego mieszkańca miasta, u którego w mieszkaniu znaleźli narkotyki. Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy.
Policjanci z Sosnowca przejęli narkotyki
Policjanci operacyjni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w wyniku czynności ustalili, że jeden z mieszkańców Sosnowca może posiadać w swoim mieszkaniu narkotyki. Zebrane informacje wskazywały na 38-letniego mężczyznę.
W trakcie realizacji czynności funkcjonariusze udali się do mieszkania mężczyzny. Gdy zapukali do drzwi, mężczyzna otworzył i nie krył zaskoczenia widokiem policjantów.
Prawie pół kilograma amfetaminy i 80 gramów marihuany
Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkania policjanci zabezpieczyli prawie pół kilograma amfetaminy oraz blisko 80 g marihuany. Narkotyki zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, a 38-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
Grozi mu surowsza kara
Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych, Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat, jednak kara ta może być wyższa, gdyż mężczyzna był już karany za podobne przestępstwo.