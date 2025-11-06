Wiadomości z Sosnowca

Znajomy prosi o BLIK? Sprawdź, zanim pomożesz!

  • Dodano: 2025-11-06 06:00, aktualizacja: 2025-11-05 21:19

W ostatnim czasie policjanci odnotowują przypadki przejmowania kont w mediach społecznościowych, po których sprawcy kontaktują się ze znajomymi ofiary, prosząc o przesłanie kodu BLIK lub pilny przelew.

Jak działają oszuści?

Taki komunikat wygląda często wiarygodnie, bo wysyła go „znajomy” — jednak w rzeczywistości pisze oszust, który właśnie przejął konto. Policja apeluje: nigdy nie wysyłaj kodów autoryzacyjnych ani pieniędzy na prośbę otrzymaną przez portal społecznościowy — najpierw zweryfikuj prośbę innym kanałem.

Sprawca włamuje się na konto w serwisie społecznościowym (np. Facebook, Instagram, Messenger), zwykle wykorzystując złamane hasło, phishing lub złośliwą aplikację. Z przestawionego profilu wysyła wiadomości do kontaktów z prośbą o pilne przelanie pieniędzy lub przesłanie kodu BLIK (sześciocyfrowy kod, który umożliwia szybką wypłatę/przelew). Kiedy ktoś poda kod BLIK — pieniądze trafiają do oszusta niemal natychmiast.

Jak rozpoznasz próbę oszustwa?

  • Prośba o przesłanie kodu BLIK lub pieniędzy „na już” — bez wyjaśnień i pod presją czasu.
  • Błędy językowe, nietypowy sposób zwracania się lub treść odbiegająca od zwykłych rozmów tej osoby.
  • Prośba przychodzi z konta, które nagle zaczęło wysyłać wiadomości do wielu osób.
  • Dodatkowe sygnały: prośba o login/hasło, linki do „szybkiego logowania” lub prośby o podanie kodu SMS.

10 praktycznych rad — jak się zabezpieczyć

  1. Nigdy nie udostępniaj kodów BLIK, SMS czy kodów z aplikacji autoryzującej. To jednorazowy klucz, który uprawnia do wypłaty/operacji.
  2. Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) w swoich kontach — najlepiej przez aplikację (np. Google Authenticator), a nie SMS, jeśli serwis na to pozwala.
  3. Używaj silnych, unikatowych haseł dla każdego serwisu i zmieniaj je regularnie. Rozważ menedżera haseł.
  4. Nie klikaj w podejrzane linki otrzymane w wiadomościach i e-mailach; sprawdzaj adresy URL i nadawcę.
  5. Sprawdzaj aktywność konta — w ustawieniach większości serwisów można zobaczyć ostatnie logowania i urządzenia.
  6. Uważaj na aplikacje i quizy, które proszą o dostęp do konta — mogą służyć do przejęcia.
  7. Nie odpowiadaj na presję „pilne, zrób to teraz” — zawsze zweryfikuj prośbę przez telefon lub wiadomość głosową.
  8. Poinformuj znajomych i rodzinę o tym oszustwie — im więcej osób wie, tym mniejsza skuteczność przestępców.
  9. Nie publikuj publicznie informacji ułatwiających wyłudzenia (np. data urodzenia, nr telefonu) — mogą posłużyć do przejęcia konta.
  10. Zgłaszaj podejrzane konta i wiadomości administratorom serwisu społecznościowego.

Co robić, gdy Twoje konto zostało przejęte?

  • Natychmiast zmień hasło (jeśli masz dostęp) i wyloguj się z wszystkich urządzeń.
  • Jeśli nie masz dostępu — skorzystaj z procedury odzyskiwania konta u operatora serwisu.
  • Zgłoś incydent do policji — przygotuj zrzuty ekranu, daty i treść wiadomości, numery transakcji (jeśli doszło do płatności).
  • Skontaktuj się z bankiem i zgłoś podejrzaną transakcję — im szybciej, tym większa szansa na zatrzymanie środków.
  • Poinformuj znajomych/rodzinę, by nie reagowali na wiadomości z Twojego konta dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Włamanie na cudze konto, wyłudzenie pieniędzy i wykorzystanie cudzych danych to przestępstwa — grożą za nie sankcje karne. Oszust pomoże się spodziewać zarzutów z zakresu przestępstw przeciwko mieniu i bezpieczeństwu informacji. Zgłaszając przestępstwo, pomagasz w ściganiu sprawców i zapobieganiu dalszym oszustwom.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również