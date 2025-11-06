Znajomy prosi o BLIK? Sprawdź, zanim pomożesz!

W ostatnim czasie policjanci odnotowują przypadki przejmowania kont w mediach społecznościowych, po których sprawcy kontaktują się ze znajomymi ofiary, prosząc o przesłanie kodu BLIK lub pilny przelew.

Jak działają oszuści?

Taki komunikat wygląda często wiarygodnie, bo wysyła go „znajomy” — jednak w rzeczywistości pisze oszust, który właśnie przejął konto. Policja apeluje: nigdy nie wysyłaj kodów autoryzacyjnych ani pieniędzy na prośbę otrzymaną przez portal społecznościowy — najpierw zweryfikuj prośbę innym kanałem.

Sprawca włamuje się na konto w serwisie społecznościowym (np. Facebook, Instagram, Messenger), zwykle wykorzystując złamane hasło, phishing lub złośliwą aplikację. Z przestawionego profilu wysyła wiadomości do kontaktów z prośbą o pilne przelanie pieniędzy lub przesłanie kodu BLIK (sześciocyfrowy kod, który umożliwia szybką wypłatę/przelew). Kiedy ktoś poda kod BLIK — pieniądze trafiają do oszusta niemal natychmiast.

Jak rozpoznasz próbę oszustwa?

Prośba o przesłanie kodu BLIK lub pieniędzy „na już” — bez wyjaśnień i pod presją czasu.

Błędy językowe, nietypowy sposób zwracania się lub treść odbiegająca od zwykłych rozmów tej osoby.

Prośba przychodzi z konta, które nagle zaczęło wysyłać wiadomości do wielu osób.

Dodatkowe sygnały: prośba o login/hasło, linki do „szybkiego logowania” lub prośby o podanie kodu SMS.

10 praktycznych rad — jak się zabezpieczyć

Nigdy nie udostępniaj kodów BLIK, SMS czy kodów z aplikacji autoryzującej. To jednorazowy klucz, który uprawnia do wypłaty/operacji. Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) w swoich kontach — najlepiej przez aplikację (np. Google Authenticator), a nie SMS, jeśli serwis na to pozwala. Używaj silnych, unikatowych haseł dla każdego serwisu i zmieniaj je regularnie. Rozważ menedżera haseł. Nie klikaj w podejrzane linki otrzymane w wiadomościach i e-mailach; sprawdzaj adresy URL i nadawcę. Sprawdzaj aktywność konta — w ustawieniach większości serwisów można zobaczyć ostatnie logowania i urządzenia. Uważaj na aplikacje i quizy, które proszą o dostęp do konta — mogą służyć do przejęcia. Nie odpowiadaj na presję „pilne, zrób to teraz” — zawsze zweryfikuj prośbę przez telefon lub wiadomość głosową. Poinformuj znajomych i rodzinę o tym oszustwie — im więcej osób wie, tym mniejsza skuteczność przestępców. Nie publikuj publicznie informacji ułatwiających wyłudzenia (np. data urodzenia, nr telefonu) — mogą posłużyć do przejęcia konta. Zgłaszaj podejrzane konta i wiadomości administratorom serwisu społecznościowego.

Co robić, gdy Twoje konto zostało przejęte?

Natychmiast zmień hasło (jeśli masz dostęp) i wyloguj się z wszystkich urządzeń.

Jeśli nie masz dostępu — skorzystaj z procedury odzyskiwania konta u operatora serwisu.

Zgłoś incydent do policji — przygotuj zrzuty ekranu, daty i treść wiadomości, numery transakcji (jeśli doszło do płatności).

Skontaktuj się z bankiem i zgłoś podejrzaną transakcję — im szybciej, tym większa szansa na zatrzymanie środków.

Poinformuj znajomych/rodzinę, by nie reagowali na wiadomości z Twojego konta dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Włamanie na cudze konto, wyłudzenie pieniędzy i wykorzystanie cudzych danych to przestępstwa — grożą za nie sankcje karne. Oszust pomoże się spodziewać zarzutów z zakresu przestępstw przeciwko mieniu i bezpieczeństwu informacji. Zgłaszając przestępstwo, pomagasz w ściganiu sprawców i zapobieganiu dalszym oszustwom.