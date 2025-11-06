Sosnowiczanin Krystian Fijałkowski mistrzem świata! Ustanowił nowy rekord w wyciskaniu

Krystian Fijałkowski z Sosnowca zdobył złoto i ustanowił rekord świata w kategorii do 110 kg podczas WPA World Championships 2025 na Węgrzech.

Krystian Fijałkowski z Sosnowca z tytułem mistrza świata

32-letni Krystian Fijałkowski z Sosnowca sięgnął po najwyższe trofeum podczas Mistrzostw Świata WPA World Championships 2025, które odbyły się w Lakitelek na Węgrzech. Utalentowany zawodnik specjalizujący się w bench press soft eq, czyli wyciskaniu w sprzęcie, wywalczył 1. miejsce w kategorii wagowej do 110 kg oraz ustanowił nowy rekord świata.

Rekordowy wynik sosnowieckiego siłacza

W rywalizacji wzięło udział 59 zawodników z różnych krajów. Krystian Fijałkowski udowodnił swoją dominację, zgłaszając imponujące ciężary: 330 kg (spalone), 330 kg, 365 kg – co dało mu rekord życiowy (PR) – oraz atak na rekord świata z wynikiem 370 kg. Ostatecznie zdobył złoty medal w swojej kategorii, 2. miejsce w klasyfikacji absolutnej i 2. miejsce w prestiżowej kategorii Noc Tytanów +300 Monster Power.

Sukces Sosnowca na arenie międzynarodowej

Ten znakomity wynik to nie tylko osobisty triumf sportowca, ale także powód do dumy dla całego Sosnowca. Fijałkowski reprezentuje miasto na zawodach w Polsce i za granicą, regularnie udowadniając, że determinacja i ciężka praca przynoszą efekty.

Pasja i siła z Sosnowca

Krystian Fijałkowski to przykład, że lokalni sportowcy z Sosnowca potrafią osiągać światowy poziom. Jego sukces inspiruje młodych adeptów sportów siłowych do podejmowania wyzwań i realizowania swoich pasji.

Gratulujemy Krystianowi tego historycznego osiągnięcia! Zachęcamy do komentowania i śledzenia kolejnych artykułów o sportowych sukcesach mieszkańców Sosnowca na naszej stronie.