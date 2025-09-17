Z Katowic do Sosnowca – nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki świadkowi

Wzorową postawą wykazał się mężczyzna, który zauważył na drodze renault, którego kierowca swoim zachowaniem stwarzał poważne zagrożenie na drodze. Jak ustalili policjanci, 41-latek, kierując samochodem marki Renault, miał w organizmie aż 2,7 promila alkoholu. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Wzorowa reakcja świadka zapobiegła nieszczęściu

Mężczyzna jadący z Katowic w kierunku Sosnowca zauważył samochód marki Renault, którego kierowca poruszał się w sposób budzący poważne podejrzenia, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Widząc zagrożenie, natychmiast powiadomił o tym policjantów, przekazując informacje o miejscu, w którym się znajduje.

Kierowca renault został ujęty przy ulicy Grota-Roweckiego i przekazany policjantom. Stróże prawa przeprowadzili wstępne badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że 41-letni kierowca miał aż 2,7 promila alkoholu w organizmie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.