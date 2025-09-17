Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiec wybuduje kolejne bloki komunalne – ponad 180 nowych mieszkań już w 2028 roku

  • Dodano: 2025-09-17 12:45

Kolejne bloki komunalne powstaną w Sosnowcu. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu właśnie podpisał umowę na budowę budynków między ulicą Jędryki/Traugutta a Kalinową.

Nowe osiedle komunalne w Sosnowcu coraz bliżej

W styczniu 2023 roku pierwsi mieszkańcy otrzymali klucze do nowych mieszkań komunalnych, wybudowanych przez miasto przy ulicy Traugutta (obecnie Jędryki). Wtedy powstały 4 bloki, w których łącznie jest 88 mieszkań, w tym część przystosowana do zamieszkania przez osoby z niepełnosprawnością.

– Podobnie jak w pierwszym etapie i tym razem mieszkania będą wykończone pod klucz. Do łazienki wystarczy zabrać ręcznik oraz kosmetyki i można brać prysznic. We wszystkich pomieszczeniach będą panele lub płytki. Będą drzwi wewnętrzne, wykończona elektryka i hydraulika. Budynki, które powstaną w drugim etapie będą prawie takie same, jak te, które oddaliśmy w pierwszej fazie – wylicza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Choć od tamtej pory w budownictwie na terenie miasta sporo się zmieniło, to jednak była to jedna z pierwszych o wielu lat budowa osiedla komunalnego w Sosnowcu. Już wtedy zapowiadano budowę kolejnego osiedla, co właśnie staje się faktem. Osiedlem, podobnie jak przy I etapie, będzie zarządzał Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Nowe bloki, mieszkania, garaże i fotowoltaika

Na sąsiedniej działce firma Maximus wybuduje 8 pięciokondygnacyjnych budynków, w których w sumie znajdzie się 188 mieszkań. Wśród mieszkań, na parterze, będą także te przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Każde z nich będzie jednopokojowe z aneksem kuchennym i łazienką o powierzchni ok. 32 m2.

Na pozostałych piętrach będą znajdowały mieszkania dwu – i trzypokojowe z aneksami kuchennymi i łazienkami o powierzchni od 39 m2 do 57 m2. W dwóch budynkach będą znajdowały się 4 lokale użytkowe, a w pozostałych sześciu po 6 garaży boksowych. W każdym bloku będą również zainstalowane nowoczesne dźwigi osobowe. Energia na części wspólne i administracyjne będzie pochodziła z fotowoltaiki.

Na całym terenie zaprojektowano 210 miejsc postojowych w tym 42 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dla dzieciaków powstanie także plac zabaw. Nowe osiedle będzie gotowe na początku 2028 roku. Koszt inwestycji to 54,7 mln zł, z czego 80% pochodzi z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skala inwestycji mieszkaniowej w Sosnowcu rośnie

To niejedyne zmiany w mieszkalnictwie komunalnym i społecznym, jakie zachodzą w mieście. Pod koniec 2024 roku pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do mieszkań w dwóch nowych budynkach przy Żelaznej, wybudowanych przez sosnowiecki MZBM. Tutaj znajduje się 68 mieszkań.

W wakacje 2024 roku do 288 mieszkań osiedla NaftNova przy ulicy Naftowej wprowadziły się setki osób. To inwestycja TBS Dombud, realizowana wspólnie z miastem. Na ukończeniu jest także osiedle Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zagłębie przy Hubala-Dobrzańskiego. Tutaj będą 94 mieszkania, które zostaną przekazane już jesienią tego roku. Wcześniej spółka wybudowała tzw. Kwiatową Dolinę. To 43 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej.

– Jeśli wszystko zliczymy to okazuje się, że miasto wybudowało prawie 1000 nowych mieszkań w ciągu kilku ostatnich lat. Takiej skali inwestycji samorządowej nigdy w mieście nie było. Budujemy mieszkania dla osób z najmniej zasobnym portfelem, jak również dla tych, którzy zarabiają a dużo by ubiegać się o mieszkanie komunalne, a zarazem nie mogą sobie pozwolić na kredyt komercyjny – podsumowuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Miasto, wraz z firmą Dombud, przygotowuje się do budowy kolejnych bloków przy ulicy Norwida – tym razem pięciu, w których będzie 245 mieszkań. Ta inwestycja musi jednak poczekać do czasu rozstrzygnięcia dofinansowania udzielanego przez BGK.

