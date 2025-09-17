Ponad 600 kierowców skontrolowanych podczas działań „Trzeźwość”

W poniedziałek 15 wrześnoa od wczesnych godzin porannych mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu prowadzili działania pod nazwą „Trzeźwość”, mające na celu eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców. Podczas akcji funkcjonariusze skontrolowali ponad 600 kierujących na terenie całego miasta.

Działania "Trzeźwość" na sosnowieckich drogach

Działania "Trzeźwość" to cykliczna akcja prowadzona przez policjantów ruchu drogowego, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez eliminowanie nietrzeźwych kierujących i zapobieganie tragicznym w skutkach zdarzeniom drogowym.

Kolejni kierowcy "na podwójnym gazie"

Mundurowi przeprowadzili ponad 600 badań ujawniając 3 osoby będące pod wpływem alkoholu. Był to kierowca i rowerzysta, którzy kierowali w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu) oraz rowerzysta, u którego badanie wskazało na stan nietrzeźwości.