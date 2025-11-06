Wiadomości z Sosnowca

Profilaktyka w szkołach – o hejcie i mowie nienawiści w Technikum nr 7

W ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa młodzieży sosnowiecki profilaktyk z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu odwiedził uczniów Technikum nr 7 przy ul. Grota-Roweckiego. Spotkanie poświęcone było tematyce hejtu, mowy nienawiści oraz właściwych zachowań w internecie i wobec rówieśników.

Policjant rozmawiał z uczniami o hejcie i bezpieczeństwie w sieci

Podczas spotkania funkcjonariusz poruszył istotne dla młodzieży zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z sieci. Młodzi ludzie dowiedzieli się, czym jest hejt, jakie mogą być jego konsekwencje – zarówno dla ofiary, jak i sprawcy – oraz w jaki sposób reagować, gdy padnie się ofiarą agresji słownej w internecie. Policjant wyjaśnił również, że anonimowość w sieci jest pozorna, a wszelkie przejawy nienawiści mogą mieć swoje skutki prawne.

Aktywna dyskusja i wymiana doświadczeń

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie, dzielili się swoimi doświadczeniami i zadawali pytania dotyczące bezpiecznego poruszania się w przestrzeni wirtualnej. Podkreślono również znaczenie empatii, szacunku oraz odpowiedzialności za słowo – zarówno w świecie realnym, jak i online.

Wsparcie dla młodych w trudnych sytuacjach

Celem spotkania było uwrażliwienie młodych ludzi na problem hejtu i cyberprzemocy, a także pokazanie im, że w sytuacjach trudnych nie są sami – zawsze mogą zwrócić się o pomoc do rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych czy policjantów.

