VI Sosnowiecka 24-godzinna Sztafeta Pływacka – dołącz i pokaż sportowego ducha!

  • Dodano: 2025-11-06 06:00, aktualizacja: 2025-11-05 22:41

Sosnowiec organizuje VI 24-godzinną Sztafetę Pływacką w MOSiR. Udział jest bezpłatny, a na uczestników czekają medale, gadżety i sportowe emocje!

Sport, pasja i wspólna zabawa

Sosnowiec po raz szósty zaprasza miłośników pływania do wspólnej rywalizacji i zabawy w ramach „VI Sosnowieckiej 24-godzinnej Sztafety Pływackiej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2025 r. na Krytej Pływalni MOSiR Sosnowiec przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a. To wyjątkowa okazja, by sprawdzić swoje możliwości i spędzić aktywnie czas w duchu sportowej współpracy.

Sztafeta w Sosnowcu – 24 godziny pływackiego wyzwania

Start sztafety zaplanowano na piątek, 14 listopada o godzinie 15:00, a zakończenie na sobotę, 15 listopada o tej samej porze. W tym czasie uczestnicy będą wspólnie przepływać kolejne długości basenu, tworząc symboliczny łańcuch sportowej pasji i determinacji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, gadżet oraz pakiet startowy, który pomoże zregenerować siły po wysiłku. Sztafeta organizowana jest w ramach programu „Bliżej siebie – razem nad wodą”, promującego zdrowy tryb życia i integrację mieszkańców Sosnowca.

Jak się zapisać na sztafetę w Sosnowcu?

Zapisy rozpoczęły się 29 października 2025 roku i są przyjmowane:

  • telefonicznie pod numerem 512 998 772,
  • mailowo – [email protected],
  • osobiście – na pływalni przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 506 808 813.

Pływaj, baw się i wspieraj lokalną społeczność

Sosnowiec po raz kolejny udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale też wspólna radość, zdrowie i energia. To wydarzenie, które łączy pokolenia – od dzieci po seniorów.

Weź udział w sztafecie, pokaż sportowego ducha i dołącz do innych mieszkańców Sosnowca! Zachęcamy też do komentowania oraz śledzenia kolejnych wydarzeń sportowych na naszej stronie.

