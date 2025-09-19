Dzielnicowi z komisariatu III zapraszają na debatę dotyczącą oszustw!

Dzielnicowi z komisariatu III serdecznie zapraszają na debatę społeczną. Jej tematem będą oszustwa dokonywane pod tak zwaną "legendą". Debata odbędzie się 19 września o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu, przy ulicy Prusa 253a.

Debata z dzielnicowymi w Sosnowcu

Podczas debaty mieszkańcy i inne przybyłe osoby będą miały okazję zapoznać się z bieżącym stanem bezpieczeństwa dzielnicy oraz dowiedzieć się o metodach stosowanych przez przestępców przy tak zwanych oszustwach dokonywanych pod "legendą".

Mundurowi zaprezentują także sylwetki poszczególnych dzielnicowych oraz zapoznają uczestników z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacją "Moja Komenda".