Na nudę nie ma szans! Sprawdź imprezowy rozkład jazdy [19.09-25.09]

Od 19 do 25 września region tętni życiem! Czeka na Was Rajd Śląska, Oktoberfest w Rudzie Śląskiej, III Zabrzańska Senioriada, Wielki Festyn Rodzinny w Świętochłowicach, a do tego koncerty, spektakle i atrakcje dla całych rodzin. To świetna okazja, by wyjść z domu i przeżyć coś ciekawego. Sprawdź, jakie wydarzenia warto odwiedzić w Twojej okolicy!

Gliwice

Koncert Domagała & Maseli

Piotr Domagała, wirtuoz gitary jazzowej, oraz Bernard Maseli, legendarny wibrafonista i specjalista od magicznego brzmienia marimby elektronicznej, łączą swoje talenty, tworząc unikalne muzyczne światy, pełne pasji, rytmu i nieoczekiwanych harmonii.

Godz. 20:00, Cechownia Gliwice

Katowice

Rajd Śląska 2025 - odcinek specjalny w Katowicach

Rajd Śląska 2025 odbędzie się w dniach 19–21 września, a organizatorzy potwierdzili udział aż 94 załóg – to liczba, która zapowiada pełen emocji weekend na śląskich trasach. 19 września w Katowicach odbędzie się widowiskowy odcinek specjalny Rajdu Śląska. Od tego wieczornego show rozpocznie się rywalizacja w tegorocznej edycji rajdu

Godz. 18:00, ul. Dworcowa

Zabrze

III Zabrzańska Senioriada

19 września o godz. 10.00 w Miejskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się III Zabrzańska Seniorada – wydarzenie pełne aktywności, zdrowia i dobrej zabawy, skierowane do seniorów oraz wszystkich mieszkańców.

W programie zaplanowano konkurencje sportowe, bezpłatne badania profilaktyczne, stoiska tematyczne oraz liczne atrakcje integracyjne. Na zakończenie uczestnicy będą mogli wziąć udział we wspólnej potańcówce. To doskonała okazja, by zadbać o zdrowie, aktywnie spędzić czas i spotkać się w gronie zabrzańskiej społeczności.

Godz. 10:00, Miejski Ogród Botaniczny

Zabrze

Rajd Śląska 2025 – odcinek testowy w Zabrzu

W piątek, 19 września, w Zabrzu-Mikulczycach rozegrany zostanie odcinek testowy (shakedown) z przygotowaną strefą kibica. Próba potrwa od godziny 9:30 do 14:30 i będzie wyjątkową okazją, aby z bliska zobaczyć rajdowe załogi w akcji oraz poczuć atmosferę wielkich zawodów w naszym mieście.

Godz. 9:30, Zabrze-Mikulczyce

Chorzów

Leśna Domówka w Batorym

Jesień Leśnych Ludzi? Proszę bardzo! Puśćcie wodze fantazji, możecie być, kim chcecie! Może znajdą się jakieś rusałki, zwierzęta czy leśne skrzaty? Osoby w najbardziej odjechanych strojach wezmą udział w konkursie z nagrodami!

Zabierz przyjaciół i zarezerwuj jeden z dostępnych stołów. Jak co miesiąc najlepsze stroje będą nagradzane w konkursie!

Godz. 20:00, Miejski Dom Kultury Batory

Gliwice

Gliwicka Potańcówka

Już 20 września płyta gliwickiego Rynku zmieni się w parkiet dla miłośników tańca, muzyki i dobrej zabawy. Za sterami didżejki stanie DJ BABA. Odnajduje się w każdym stylu muzycznym i wyczuwa gust tańczących szybciej od nich. Jego sercu najbliższa jest stylistyka reggaeton, moombathon, r&b, commercial house, ale ukształtowała go muzyka rockowa. DJ BABA działa na gliwickiej scenie od 20-stu lat. Z nim zabawa gwarantowana! Potańcówkę rozkręcać będę tancerze ze szkoły Let`s Dance.

Godz. 18:00, Rynek

Ruda Śląska

Oktoberfest Ruda Śląska 2025

Czas podnieść kufle – przed nami najbardziej radosna impreza! Oryginalne piwo z Monachium, muzyka na żywo, śląska biesiada jak za dawnych czasów, niezapomniane konkursy i atmosfera, która porwie każdego do tańca i śpiewu! Gospodarzami wieczoru będą niezastąpieni: Roman Kurosz i Katarzyna Sroka – duet, który zagwarantuje Wam humor, energię i prawdziwie biesiadny klimat! Wstęp wolny.

Godz. 14:00, Druid Pub

Świętochłowice

Wielki Festyn Rodzinny

Już w sobotę, 20 września 2025 roku, na boisku „Naprzód Lipiny” odbędzie się Wielki Festyn Rodzinny. W godzinach od 12:00 do 18:00 mieszkańcy Świętochłowic i okolic będą mogli skorzystać z szeregu darmowych atrakcji przygotowanych specjalnie dla dzieci i rodzin. Na najmłodszych czekają dmuchańce, lunapark, malowanie twarzy i zaplatanie kolorowych warkoczyków. Nie zabraknie również muzyki na żywo, która umili wspólne chwile spędzone na świeżym powietrzu. Organizatorzy zadbali także o smaczny poczęstunek, by nikt nie wyszedł głodny z festynu.

Godz. 12:00, Boisko „Naprzód Lipiny”

Zabrze

Spektakl „Mały Książe”

Stworzona przez Antoine de Saint-Exupéry’ego opowieść „Mały Książę” z 1943 roku podbiła serca czytelników na całym świecie.

To baśń filozoficzna o chłopcu, który zamieszkiwał planetę niewiele większą od samego siebie. Jej urokowi ulega każdy, niezależnie od wieku i doświadczeń życiowych. Nie starzeje się, chociaż jej wiernym czytelnikom wciąż przybywa lat. To jedyna w swoim rodzaju historia o odpowiedzialności za drugą istotę, stwarzaniu i pielęgnowaniu więzi, a także o obowiązkach wynikających z „oswojenia” drugiego człowieka.

Zabrzańską realizację reżyseruje Cezary Domagała, który już po raz kolejny podjął się próby zmierzenia z kultowym tekstem. Przedstawienie będzie typowym spektaklem familijnym. Obok wspaniałych aktorów, w roli Małego Księcia wystąpią chłopcy wyłonieni z castingu. Malownicza scenografia i kostiumy Natalii Kołodziej przeniesie nas w baśniową rzeczywistość. Dopełnieniem wyimaginowanego świata będą piosenki autorstwa Cezarego Domagały i Tomasza Bajerskiego.

Godz. 17:00, Teatr Nowy

Cieszyn

Operetka Emmerich Kalman „Księżniczka Czardasza” i Goście specjalni

Twórcy zaprezentują miłosną historię gwiazdy czardasza Sylvii Varescu i młodego arystokraty księcia Edwina. Operetkę „Księżniczka Czardasza”, która do dziś uchodzi za największy sukces Imre Kalmana. Czym wciąż budzi podziw? Przede wszystkim melodyczną inwencją łączącą atmosferę wiedeńskich salonów i węgierskich rytmów z nutą zaskakującej melancholii. To dzieło ma jednak taką właściwość, że bez względu na inscenizację – najważniejsza jest muzyka, i ten niekończący się maraton przebojów.

Ale będą także niespodzianki... Być może Książę Leopold Maria Lippert-Weylersheim zaprosi na swój bal nie tylko Księżniczkę Czardasza, ale również bohaterów innych operetek Kalmana? Nie damy Państwu zaczerpnąć tchu, bo przebój deptać będzie po piętach kolejnemu.

Godz. 18:00, Teatr im. Adama Mickiewicza

Chorzów

Rajd Śląska 2025 - odcinek specjalny przy Stadionie Śląskim i uroczysta ceremonia mety

Sobota przyniesie największe emocje – wszystko za sprawą widowiskowego odcinka specjalnego wokół Superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Rajdu Śląska, które przyciąga tłumy fanów motorsportu. Doskonała widoczność, miejska atmosfera i prędkości, które przyprawiają o dreszcze – tego nie można przegapić!

Rajd zakończy się w Chorzowie, gdzie na Superauto.pl Stadionie Śląskim odbędzie się uroczysta ceremonia mety. To idealna okazja, by wspólnie świętować sukcesy zawodników, zdobywców pucharów i mistrzowskich tytułów.

Godz. 16:00, Superauto.pl Stadion Śląski

Gliwice

Gliwickie Klasyki – zakończenie sezonu

Gliwickie Klasyki wracają po raz ostatni w tym roku! 21 września przed wejściem A PreZero Areny Gliwice spotkają się wyjątkowe samochody – od kultowych modeli, które pamiętają dawne gliwickie ulice, po młodsze auta, które również mają swój niepowtarzalny charakter.

To doskonała okazja, by zobaczyć z bliska motoryzacyjne legendy, porozmawiać z ich właścicielami i poczuć klimat minionych lat. Nie zabraknie też okazji do wspólnych zdjęć i dobrej zabawy w gronie pasjonatów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Godz. 11:00, PreZero Arena Gliwice, Plac przed wejściem A

Sosnowiec

Spektakl „Ziemia obiecana”

Jedna z najważniejszych współczesnych reżyserek teatralnych razem ze znanym zagłębiowskiej publiczności dramaturgiem Tomaszem Śpiewakiem (m. in. słynny „Korzeniec”, czy „Koń, kobieta i kanarek”) ziemię obiecaną odkrywają w Sosnowcu, mieście o historii zaskakująco podobnej do historii Łodzi. Jednak ich „Ziemia obiecana” nie jest opowieścią o przeszłości. To, znów, realistyczny portret świata na progu rewolucji – ale rewolucji jak najbardziej współczesnej, której nośnikiem są już nie fabryki a nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja. Spektakl stawia pytania o przyszłość pracy, o wiecznie żywe napięcia kapitalizmu, brutalność jego reguł oraz nierówności ale też o wciąż aktualne mechanizmy dążenia do sukcesu. Bohaterowie tej „Ziemi obiecanej” nie różnią się bowiem zasadniczo od tych Reymonta i Wajdy: nadal kalkulują, kochają, zdradzają, ryzykują wszystko – tylko w innym kostiumie epoki.

W sosnowieckiej „Ziemi obiecanej” Kleczewska rezygnuje z tradycyjnych teatralnych ram. Premiera spektaklu odbędzie się nie w budynku teatru, lecz w zabytkowym banku – miejscu, które niegdyś służyło gromadzeniu kapitału, a dziś ma stać się nowoczesnym centrum łączącym biznes i kulturę. To nie tylko scenografia – to symbol.

Godz. 19:00, Bank Sztuki

Chorzów

Falowanie i spadanie - Maanam - Koncert w wykonaniu Izabeli Pawletko

Koncert z cyklu PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE w SCENIE POD SCHODAMI. Tym razem usłyszycie największe przeboje legendarnej grupy MAANAM, a zaśpiewa wyjątkowy gość, wokalistka i aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni, Izabella Pawletko. Ta wyjątkowa artystka, obdarzona niezwykłym temperamentem, charyzmą, osobowością sceniczną i wyjątkowym głosem, znana jest chorzowskiej publiczności z roli Demeter w musicalu"KOTY"

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Spektakl taneczno-muzyczny pn. ,,Wyspy'' w wykonaniu Zespołu Caville

„Wyspy” to cykle interpersonalnych podróży przez etapy dojrzewania – od pogrzebania starych wersji siebie, przez ucieczki, powroty, próby i błędy, aż po odnalezienie swojego miejsca. To oda do słońca i księżyca, mijającego czasu i emocji płynących jak woda. Do ciała, dotyku, odkrywania i pewności siebie. To hymn dla ludzi, którzy budują ten świat razem z nami. Bo WYSPY to WY.

Spektakl stworzony przez zespół Caville łączy muzykę na żywo, taniec i doznania wizualne.

Zbudowany w pełni na autorskim materiale z ostatniego konceptualnego albumu o tym samym tytule, przedstawia historię zawartą w dźwiękach, słowach i ruchu w zupełnie nowej, teatralnej formie.

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Spektakl „Tuwim dla dzieci”

Wiersze Tuwima towarzyszą nam w edukacji, rozwoju i dojrzewaniu. Lekkość i najwyższa jakość literacka utworów sprawia, że stają się one znakomitym materiałem do teatralnych zabaw.

„Tuwim dla dzieci” to kompilacja znanych, mniej znanych i zupełnie zapomnianych wierszy dla dzieci naszego znakomitego poety. To spektakl bardzo muzyczny, w którym widzowie będą – dosłownie! – wciągani w teatralną przygodę.

Godz. 11:00, Teatr Miejski

Chorzów

Magiczne Czwartki - Wróżenie z Kart Anielskich i Lenormand

Ponownie SCENA POD SCHODAMI wypełni się magią i pozytywną energią. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z wróżką. Jeśli jesteście ciekawi co czeka was w przyszłości? A może macie jakieś pytania dotyczące swoich planów zawodowych lub spraw uczuciowych? Jeśli tak, koniecznie udajcie się na spotkanie z wróżką Izabelą.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Ludovico Einaudi Music - koncert przy świecach

Nie przegapcie niezapomnianego wieczoru pełnego pięknej muzyki, podczas którego zabrzmią melodie jednego z najlepszych pianistów i kompozytorów na świecie, Ludovica Einaudiego, w wykonaniu międzynarodowo znanego pianisty, Aleksandra Starego. Blask setki świec stworzy niezapomnianą atmosferę koncertu.

Einaudi jest znany ze swoich prostych, lecz przejmująco pięknych minimalistycznych dzieł na fortepian oraz zachwycającej muzyki filmowej. Przez prawie trzydzieści lat swojej działalności wydał szereg albumów, które trafiły na czołowe miejsca w rankingach słuchalności, wyprzedaje najbardziej prestiżowe sale koncertowe na całym świecie, a jego muzyka pojawiła się w wielu słynnych filmach (Nietykalni, Doktor Żywago, To jest Anglia, Nomadland i inne).

Ten wyjątkowy koncert zaoferuje znacznie więcej niż tylko muzykę. Setki migoczących świec rozświetlą całą przestrzeń, nadając wieczorowi mistyczną i magiczną atmosferę. Każda z nich przyczyni się do stworzenia magicznego otoczenia, które doskonale wzmocni całe muzyczne doświadczenie.

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Orzesze

Spektakl dla dzieci - „Pies w pustym mieszkaniu”

Tytułowy bohater, pies o imieniu Fafik, zostaje sam w domu i znajduje powieść detektywistyczną. Dzięki sile wyobraźni bohaterowie książki przenikają do jego świata, rozpoczynając niezwykłe śledztwo. W trakcie przygód Fafik, razem z dziećmi na widowni, odkrywa ważne wartości – nie wolno podążać za stereotypami, fałszywe oskarżenia potrafią ranić, a rzeczywistość bywa bardziej złożona niż się wydaje.

Godz. 18:00, Miejski Ośrodek Kultury