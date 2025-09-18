Przed nami Koncert Rap Magister w Zagłębiowskiej Mediatece!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator Sosnowieckich Ścieżek – serdecznie zaprasza 19 września 2025 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki na koncert „Rap Magister” – jedyną na świecie pracę magisterską w formie piosenek rapowych! Wstęp wolny!

Koncert w ramach „Ścieżki młodzieżowej, w pogoni za sigmą”.

„Rap Magister” to pierwsza na świecie praca magisterska napisana w formie rapu. Jej tematem jest praca aktora nad rolą na przykładzie ról aktorskich Tomasza Kota. “Rap Magister”, czyli dyplom Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, został obroniony podczas pandemii przez Internet.

Po raz pierwszy publiczność zobaczyła go podczas konkursu na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Jury w uzasadnieniu werdyktu napisało, że “Rap Magister” otrzymał główną nagrodę za brawurowy manifest miłości do aktorstwa i przypomnienie nam, dlaczego kochamy film i teatr. Jury doceniło też precyzję wykonawczą, ogrom pracy inscenizacyjnej i w pełni autorski koncept, uruchamiający współczesną hiphopową formę. Koncert został nagrodzony: Grand Prix na 42. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 2022 we Wrocławiu w Nurcie Off; Nagrodą Publiczności Przeglądu Piosenki Aktorskiej w tym samym konkursie Off; oraz nagrodą Trójząb Neptuna FAMA 2022 dla najlepszego projektu i wydarzenia zrealizowanego podczas festiwalu.

Obsada: wokal – Aleksander Talkowski, perkusja – Artur Pałusz/Kacper Dębski, słowa, muzyka, reżyseria – Aleksander Talkowski, światło – Filip Marszałek, video, scenografia – Marcin Chlanda.

Sosnowieckie Ścieżki, czyli Sosnowieckie Dni Literatury 2.0.

Od 20 lat Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu organizowała Sosnowieckie Dni Literatury – wielkie święto czytelników, książek i ich twórców.

- Po 20 latach widzimy jednak, że formuła SDL się wyczerpała, że należałoby odświeżyć koncepcję i zaproponować coś nowego, co nie tylko zadowoli starych bywalców, ale i przyciągnie nowych, zwłaszcza młodych – może bardziej wybrednych. Takim swoistym przejściem była jubileuszowa, dwudziesta edycja. Dlatego na rok 2025 zamiast na 21. Sosnowieckie Dni Literatury zapraszamy naszych czytelników na Sosnowieckie Ścieżki, czyli SDL 2.0. Całość podzielona zostanie na kilka ścieżek tematycznych dedykowanych różnym grupom odbiorców (dzieciom, młodzieży, dorosłym, seniorom), poświęconych różnym zagadnieniom, różnym gatunkom, różnym wrażliwościom - przekazują pracownicy biblioteki.

Sosnowieckie Ścieżki powstają przy współudziale Pracowni Współtwórczej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Studenckiej Księgarni Językowej, Centrum Informacji Miejskiej UM w Sosnowcu, Fundacji Kultury Afront, Wydawnictwa Czarne. Honorowy patronat objął: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński. Patronat medialny przyjęli: Afront, Gazeta Uniwersytecka UŚ, Kurier Miejski, Śląsk, sosnowiec.pl, 41-200.pl, sosnowiec.pl.

Warto dodać, że w tym roku imprezę promuje oryginalny plakat Ewy Mrowiec-Łysy, przygotowany specjalnie na tę edycję. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.