Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu rozpoczyna rekrutację do wyjątkowego projektu „45 lat Solidarności – Młodzi Ambasadorzy Historii”, w którym historia stanie się inspiracją do konkretnych działań edukacyjno-animacyjnych.
I ty możesz być ambasadorem historii
Poszukiwana jest młodzież z ponadpodstawowych placówek oświatowych z Sosnowca oraz regionu, dla której udział w projekcie stanie się okazją nie tylko do zdobycia historycznej wiedzy dotyczącej powstania „Solidarności” oraz podpisania Porozumień Sierpniowych , a także do rozwijania twórczych umiejętności, budowania więzi międzypokoleniowych i współpracy w grupie.
Uczestników projektu czekają następujące wyzwania:
- spotkanie z ekspertami i świadkami historii,
- warsztaty historyczne przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Katowice,
- warsztaty twórcze „Mój plakat, mój głos”.
Sosnowieckie Muzeum kieruje projekt do uczniów sosnowieckich oraz zagłębiowskich szkół średnich, zainteresowanych historią, kulturą oraz aktywnością społeczną.
Dlaczego warto wziąć w nim udział?
Zdaniem dr Darii Więcławek, koordynatorki projektu, jest to szansa, by poszerzyć wiedzę o historii najnowszej, rozwinąć kompetencje społeczne oraz organizacyjne, stać się ambasadorem idei Solidarności w swoim środowisku.
Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja potrwa do wyczerpania się miejsc lub do 6 października. Zapisywać można się na adres mailowy [email protected] poprzez wysłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony Muzeum, gdzie również znajduje się regulamin projektu www.muzeum.org.pl
Sosnowieckie Muzeum opracowało również specjalne pomoce naukowe – pakiety edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, pozwalające przygotować się do ról ambasadorów. Można je pobrać pod TUTAJ