Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu rozpoczyna rekrutację do wyjątkowego projektu „45 lat Solidarności – Młodzi Ambasadorzy Historii”, w którym historia stanie się inspiracją do konkretnych działań edukacyjno-animacyjnych.

I ty możesz być ambasadorem historii

Poszukiwana jest młodzież z ponadpodstawowych placówek oświatowych z Sosnowca oraz regionu, dla której udział w projekcie stanie się okazją nie tylko do zdobycia historycznej wiedzy dotyczącej powstania „Solidarności” oraz podpisania Porozumień Sierpniowych , a także do rozwijania twórczych umiejętności, budowania więzi międzypokoleniowych i współpracy w grupie.

Uczestników projektu czekają następujące wyzwania:

spotkanie z ekspertami i świadkami historii,

warsztaty historyczne przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Katowice,

warsztaty twórcze „Mój plakat, mój głos”.

Sosnowieckie Muzeum kieruje projekt do uczniów sosnowieckich oraz zagłębiowskich szkół średnich, zainteresowanych historią, kulturą oraz aktywnością społeczną.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Zdaniem dr Darii Więcławek, koordynatorki projektu, jest to szansa, by poszerzyć wiedzę o historii najnowszej, rozwinąć kompetencje społeczne oraz organizacyjne, stać się ambasadorem idei Solidarności w swoim środowisku.

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja potrwa do wyczerpania się miejsc lub do 6 października. Zapisywać można się na adres mailowy [email protected] poprzez wysłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony Muzeum, gdzie również znajduje się regulamin projektu www.muzeum.org.pl

Sosnowieckie Muzeum opracowało również specjalne pomoce naukowe – pakiety edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, pozwalające przygotować się do ról ambasadorów. Można je pobrać pod TUTAJ