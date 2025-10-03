Trener hokejowej kadry zaprezentowany w Sosnowcu

Pekka Tirkkonen, który w poprzednim sezonie poprowadził GKS Tychy do Mistrzostwa Polski, będzie nowym trenerem kadry narodowej seniorów w hokeju na lodzie. Prezentacja nowego szkoleniowca odbyła się w Sosnowcu. W nowej roli Fin zadebiutuje podczas Europejskiego Pucharu Narodów, który w dniach 6-8 listopada odbędzie się na Stadionie Zimowym w ArcelorMittal Park.

Pekka Tirkkonen nowym trenerem kadry narodowej

Biało-Czerwoni zmierzą się z drużynami z elity Włochami, Wielką Brytanią i Słowenią. Dla naszej drużyny będzie to pierwszy etap przygotowań do przyszłorocznych mistrzostw świata Dywizji IA, które również odbędą się w Sosnowcu.

Szkoleniowiec, który był w przeszłości wybierany najlepszym trenerem w najwyższej klasie rozgrywkowej w Finlandii był związany z GKS-em Tychy od 2023 roku. W poprzednim sezonie zdobył z drużyną Mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski, a sezon wcześniej Superpuchar Polski.

Fińska myśl szkoleniowa

– Zarząd PZHL jednogłośnie zatwierdził wybór Tirkkonena na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Potrzebne jest świeże podejście i nowy impuls dla naszej kadry. Nowy szkoleniowiec ma sporo atutów. Duże dośaiwdczenie, bo pracował nie tylko w swojej ojczyźnie, ale również w Niemczech, Szwecji i Danii. Doskonale zna również naszą ligę i polskich hokeistów, a fińska myśl szkoleniowa jest ceniona na całym świecie – tłumaczy prezes PZHL Krzysztof Woźniak, dodając, że umowa została podpisana do końca sezonu.

– To dla mnie duże wyróżnienie i wyzwanie. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i gotowy do rozpoczęcia pracy. Polska ma duże tradycje hokejowe i mam nadzieję, że przywrócimy reprezentacji nalezne jej miejsce na świecie. Cieszę się, że MŚ Dywizji IA odbędą się w Sosnowcu. Dla hokeistów, sztabu szkoleniowego, działaczy, kibiców to wielka sprawa, że gramy u siebie – mówi nowy selekcjoner, Pekka Tirkkonen.

Nowy cykl turniejów

W nowej roli Tirkkonen zadebiutuje w dniach 6-8 listopada na sosnowieckim lodowisku. W ramach przygotowań do MŚ Polaków czeka rywalizacja w nowym cyklu turniejów – Europejskim Pucharze Narodów. Pierwszy zaplanowany jest na listopadzie w Polsce, kolejny w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii. W ArcerolMittal Park Biało-Czerwoni zagrają z drużynami, kóre w przyszłym roku wystąpią w mistrzostwach świata elity, Włochami, Wielką Brytanią i Słowenią.